В Концертном зале Чайковского прошел гала-концерт хоровых коллективов

Как известно, хоровое искусство, уходящее своими корнями в глубину веков, является отражением национальной ментальности, языка культуры народа… Разнообразная хоровая музыка - духовная, народная и современная - прозвучала в исполнении Пражского филармонического детского хора, Вокального ансамбля "Акусто" (Каунас, Литва), Митрополичьего хора Минского Свято-Духова кафедрального собора (Минск, Беларусь), Шведского мужского камерного хора "Сванхольм Сингерс" (Лунд, Швеция), Женского хора "Ваня Монева" (София, Болгария) и Хора девочек "Про Музыка" (Ньиредьхаза, Венгрия).

Отличительная черта Хоровой программы этого года - оригинальность представленных коллективов из разных стран мира. Сам гала-концерт превратился в "парад" высокопрофессиональных хоров, "хоровую Олимпиаду", где каждый участник показал свое мастерство, яркую индивидуальность и особенности исполнительской культуры своего народа.

В хоровом действе, развернувшемся в Концертном зале Чайковского, певцы не только находились на привычных станках, но и перемещались по залу; некоторые коллективы пели в проходах амфитеатра, другие неожиданно появлялись в партере. Публика постоянно оказывалась внутри разных "хоровых организмов", что усиливало восприятие музыки и создавало необычные звуковые ощущения.

Мужской хор "Сванхольм Сингерс" разыграл сценку из народной жизни; солировала единственная женщина - она же дирижер - София Содерберг. Волевая манера ее дирижерского жеста контрастировала с "северным" прохладным тембром ее голоса. Представление дирижера об идеальном звучании собственного коллектива связано, прежде всего, с жесткой дисциплиной и большим количеством репетиций: "Наш коллектив больше специализируется на исполнении современной академической музыки, это требует высочайшей техники исполнения, это очень большая работа!", - пояснила она.

Вокальный ансамбль из Литвы "Акусто" буквально заворожил зал стереофоническими звуковыми эффектами, исполняя сложнейшую музыку литовского композитора Вацловаса Аугустинаса, а Пражский детский хор, напротив, покорил простотой и безыскусностью звучания народных моравских песен.

Женский хор из Болгарии вышел в национальных одеждах; каждое платье участниц представляло собой настоящий арт-объект! Дирижер коллектива Ваня Монева - продюсер Болгарского национального радио и профессор Музыкальной академии в Софии - имеет классическое музыкальное образование, и считает, что петь музыку разных стилей и жанров безумно интересно. В репертуаре хора, носящего её имя, - духовные песнопения, светская музыка, этно-джаз и даже симфонические произведения: "В Россию на Пасхальный фестиваль, - говорит дирижер, - мы привезли сочинения болгарских авторов: Иоанна Кукузеля, жившего на рубеже XIII-XIV вв., церковного композитора XX столетия Петра Динева и исследователя болгарской церковной и народной музыки рубежа XIX-XX вв. Добри Христова. Нам очень нравится петь и музыку русских авторов - Бортнянского, Чеснокова, Архангельского, Извекова. Их произведения невероятно красивы, богаты полифонически и гармонически... Есть определенная специфика в народной манере исполнения: сопрано в болгарском женском хоре должны звучать ближе к дискантам; это очень естественный и живой звук, - сплошной солнечный свет и яркие краски! Но, когда мы поем духовную музыку (а в ее звучании должно присутствовать смирение и глубина), - это совершенно другое звукоизвлечение: голоса становятся мягкими, душевными, достигается иной колорит"!..

Выступления каждого коллектива предварялось колокольным звоном, что придавало особую торжественность появлению новых исполнителей.

Виталий Соболевский, Художественный руководитель и главный дирижер Свято-Духова кафедрального собора города Минска подчеркнул праздничную атмосферу гала-концерта: "Наше выступление проходит в пасхальные дни, когда во всех храмах звучит вечно живое "Христос Воскресе", и то, что Фестиваль приурочен к самому Светлому празднику и назван в честь него, это замечательно...".

В завершении концерта современную венгерскую духовную музыку представил Хор девочек "Про музыка". Высочайший технический уровень, легкость и непринужденность в исполнении вызвали настоящую овацию в зале.

Кстати

Хоровая программа XVIII Московского Пасхального фестиваля открылась 29 апреля, в Зале Церковных соборов храма Христа Спасителя.

Выступления участников проходят на концертных площадках и в храмах Москвы и Подмосковье, а также в Твери, Владивостоке, Муроме, Ростове Великом и Туле.