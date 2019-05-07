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07.05.2019 12:15
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

В РФС объяснили, почему сборная сыграет с Казахстаном в Калининграде

Текст: Данила Жиляев
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Сборная России по футболу проведет домашний матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Казахстана в Калининграде. Генеральный директор Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев пояснил, почему именно этот город был выбран для проведения матча.

Фото: РИА Новости
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Он подчеркнул, что РФС старается максимально использовать арены чемпионата мира-2018. Осенью прошлого года Калининград принимал матч Лиги наций между сборными России и Швеции, и уровень организации и высокий зрительский интерес способствовали тому, чтобы большой футбол вновь туда вернулся.

Матч с Казахстаном состоится 9 сентября. Калининград удобен еще и потому, что за несколько дней до этого наша команда будет на выезде играть с Шотландией, и логично, что для следующего поединка выбран ближайший стадион.

"С точки зрения логистики, добираться из Шотландии, где наша национальная команда проведет выездной матч 6 сентября, туда гораздо ближе, что также считаем значимым фактором, - приводит слова Алаева ТАСС. - Понимаем, что в Москву приехало бы гораздо больше болельщиков из Казахстана, но приоритетная задача для РФС - поддерживать интерес к футболу в различных регионах страны, где проживает огромное количество болельщиков".

На данный момент в квалификации Евро-2020 сборная России провела два матча, уступив Бельгии 1:3 и разгромив Казахстан 4:0. Наша команда идет на втором месте в отборочной группе I.

Спорт Футбол Чемпионат Европы Спортивные организации Российский футбольный союз Сборная России по футболу Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Калининград Чемпионат Европы по футболу - 2020
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