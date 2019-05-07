Жуткую ситуацию обрисовали сотрудники МВД России и московской полиции. Оказывается, основная опасность для маленьких детей - не пруды и речки, не открытые канализационные люки или злые собаки, и даже не маньяки-педофилы. А собственные родители, забывшие закрыть окно или балкон.

По словам начальника управления Главка охраны общественного порядка МВД России полковника полиции Станислава Колесника, в прошлом году выпали из окон и погибли около семи сотен малышей, большая их часть в возрасте до четырех лет. Для сравнения: по данным СКР, в 2018 году утонули 343 ребенка. Впрочем, в этой беде Россия, увы, не одинока. Ежедневно в мире насмерть разбиваются примерно 130 несовершеннолетних.

Необходимо усилить москитные сетки, которые не выдерживают веса малыша

Тревогу забили московские полицейские. Как рассказал заместитель начальника столичной полиции по оперативной работе полковник полиции Александр Половинка, вдруг в 2017 году обнаружилась негативная тенденция - резкий всплеск таких несчастных случаев: произошло 23 падения детей из окон, пять - погибли. В прошлом году - 43 падения, погибли 12. Те, кто выжил, - остались калеками. А с начала этого года из окон выпали уже 19 детей, из них 6 - погибли. Так это еще не наступило лето. Подавляющее большинство выпавших из окон детей - из благополучных семей.

Самый последний трагический случай произошел совсем недавно, 30 апреля. Родители, что называется, "по-взрослому" употребляли алкоголь. И уснули на кухне. Трехлетняя малышка вышла на открытую лоджию и упала с шестого этажа. Исход - летальный.

Как предотвратить такую беду? Звучит банально, но полиция стала активно, даже назойливо призывать родителей к элементарной бдительности. В МВД разработали пусть и простенькую, но подробную памятку, где лейтмотив - не оставлять детвору без присмотра, не оставлять окна и балконы открытыми, отодвинуть от подоконников тумбочки, стулья и табуретки, чтобы малыш не смог взобраться. Памятки раздают участковые уполномоченные и сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних.

В МВД разработали предложения и для изготовителей оконных рам, которые передали в подразделения Ростехнадзора. Полицейские инженеры предложили усилить москитные сетки - пока они не выдерживают веса годовалого малыша. Кроме того, эти сетки предложено крепить более жестко. Рекомендовано ставить на пластиковые рамы запирающие устройства, чтобы ребенок не смог легко открыть окно.