Новости

В Дагестане загорелась АЗС, расположенная на федеральной трассе 18:42
В Башкирии задержали поджигателя, виновного в гибели женщины и детей 18:40
Константину Ярошенко удалили в американской тюрьме опухоли желудка 18:39
Названы самые продаваемые автомобили в истории 18:31
Британия будет участвовать в выборах в Европарламент 18:28
Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей 18:28
В Нижнем Новгороде на детей обрушилась кирпичная стена сарая 18:25
Дом ямщика Ширяева в Москве стал объектом культурного наследия 18:18
Калужская художница попала в Книгу рекордов России 18:03
Суд оставил под арестом семерых обвиняемых по делу о "Зимней вишне" 18:02
Суд арестовал четырех фигурантов дела о грязной нефти в "Дружбе" 17:56
Проект моста в Киеве был взят у швейцарских архитекторов без разрешения 17:53
СМИ: ЦСКА продаст Фернандеса в "Зенит" за 30 млн евро 17:50
Ученые обнаружили в Якутии останки гигантских ящеров 17:47
Минтранс предложил наградить бортпроводников SSJ 100, спасших пассажиров 17:34
Суд арестовал троих фигурантов дела о взрыве на заводе в Прикамье 17:29
При пожаре на индийском авианосце погиб офицер 17:29
Мединский объяснил, почему в РФ разрешили прокат фильма "Курск" 17:23
У Дома профсоюзов в Одессе неизвестные сожгли памятные таблички 17:20
Россия станет спецгостем книжной ярмарки в Салониках 17:05
Marussia возвращается: в Новосибирске создадут новый спорткар 17:04
В Нижнем Новгороде мужчина устроил дебош в монастыре 16:56
Стивен Кинг признался, за кого болеет в "Игре престолов" 16:56
На Волгоградском проспекте изменят схему движения 16:49
Валерий Гергиев выступил с оркестром на заводе КАМАЗ в Набережных Челнах 16:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что покажут по телевидению ко Дню Победы
Что покажут по телевидению ко Дню Победы
Пособия на детей можно оформить без прописки
Пособия на детей можно оформить без прописки
Что изменится в жизни россиян в мае
Что изменится в жизни россиян в мае
07.05.2019 18:37
Рубрика: Происшествия

Малыш на краю

Полиция бьет тревогу - в России ежегодно гибнут, падая из окон, несколько сотен детей
Текст: Михаил Фалалеев
Жуткую ситуацию обрисовали сотрудники МВД России и московской полиции. Оказывается, основная опасность для маленьких детей - не пруды и речки, не открытые канализационные люки или злые собаки, и даже не маньяки-педофилы. А собственные родители, забывшие закрыть окно или балкон.
Фото: istockphoto.com Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

По словам начальника управления Главка охраны общественного порядка МВД России полковника полиции Станислава Колесника, в прошлом году выпали из окон и погибли около семи сотен малышей, большая их часть в возрасте до четырех лет. Для сравнения: по данным СКР, в 2018 году утонули 343 ребенка. Впрочем, в этой беде Россия, увы, не одинока. Ежедневно в мире насмерть разбиваются примерно 130 несовершеннолетних.

Необходимо усилить москитные сетки, которые не выдерживают веса малыша

Тревогу забили московские полицейские. Как рассказал заместитель начальника столичной полиции по оперативной работе полковник полиции Александр Половинка, вдруг в 2017 году обнаружилась негативная тенденция - резкий всплеск таких несчастных случаев: произошло 23 падения детей из окон, пять - погибли. В прошлом году - 43 падения, погибли 12. Те, кто выжил, - остались калеками. А с начала этого года из окон выпали уже 19 детей, из них 6 - погибли. Так это еще не наступило лето. Подавляющее большинство выпавших из окон детей - из благополучных семей.

Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости
Многодетные получат по 450 тысяч рублей для компенсации по ипотеке

Самый последний трагический случай произошел совсем недавно, 30 апреля. Родители, что называется, "по-взрослому" употребляли алкоголь. И уснули на кухне. Трехлетняя малышка вышла на открытую лоджию и упала с шестого этажа. Исход - летальный.

Как предотвратить такую беду? Звучит банально, но полиция стала активно, даже назойливо призывать родителей к элементарной бдительности. В МВД разработали пусть и простенькую, но подробную памятку, где лейтмотив - не оставлять детвору без присмотра, не оставлять окна и балконы открытыми, отодвинуть от подоконников тумбочки, стулья и табуретки, чтобы малыш не смог взобраться. Памятки раздают участковые уполномоченные и сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних.

В МВД разработали предложения и для изготовителей оконных рам, которые передали в подразделения Ростехнадзора. Полицейские инженеры предложили усилить москитные сетки - пока они не выдерживают веса годовалого малыша. Кроме того, эти сетки предложено крепить более жестко. Рекомендовано ставить на пластиковые рамы запирающие устройства, чтобы ребенок не смог легко открыть окно.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Правительство МВД
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минтранс предложил наградить бортпроводников SSJ 100, спасших пассажиров
Разработан порядок изготовления автомобильных номеров
Порошенко не явился на допрос в генпрокуратуру
В России упростят процедуру признания инвалидности
Минприроды не готовит законопроект о запрете пластиковой посуды