По словам начальника управления Главка охраны общественного порядка МВД России полковника полиции Станислава Колесника, в прошлом году выпали из окон и погибли около семи сотен малышей, большая их часть в возрасте до четырех лет. Для сравнения: по данным СКР, в 2018 году утонули 343 ребенка. Впрочем, в этой беде Россия, увы, не одинока. Ежедневно в мире насмерть разбиваются примерно 130 несовершеннолетних.
Тревогу забили московские полицейские. Как рассказал заместитель начальника столичной полиции по оперативной работе полковник полиции Александр Половинка, вдруг в 2017 году обнаружилась негативная тенденция - резкий всплеск таких несчастных случаев: произошло 23 падения детей из окон, пять - погибли. В прошлом году - 43 падения, погибли 12. Те, кто выжил, - остались калеками. А с начала этого года из окон выпали уже 19 детей, из них 6 - погибли. Так это еще не наступило лето. Подавляющее большинство выпавших из окон детей - из благополучных семей.
Самый последний трагический случай произошел совсем недавно, 30 апреля. Родители, что называется, "по-взрослому" употребляли алкоголь. И уснули на кухне. Трехлетняя малышка вышла на открытую лоджию и упала с шестого этажа. Исход - летальный.
Как предотвратить такую беду? Звучит банально, но полиция стала активно, даже назойливо призывать родителей к элементарной бдительности. В МВД разработали пусть и простенькую, но подробную памятку, где лейтмотив - не оставлять детвору без присмотра, не оставлять окна и балконы открытыми, отодвинуть от подоконников тумбочки, стулья и табуретки, чтобы малыш не смог взобраться. Памятки раздают участковые уполномоченные и сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних.
В МВД разработали предложения и для изготовителей оконных рам, которые передали в подразделения Ростехнадзора. Полицейские инженеры предложили усилить москитные сетки - пока они не выдерживают веса годовалого малыша. Кроме того, эти сетки предложено крепить более жестко. Рекомендовано ставить на пластиковые рамы запирающие устройства, чтобы ребенок не смог легко открыть окно.