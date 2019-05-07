В России решили запретить одноразовую пластиковую посуду

Минприроды готовит запрет на продажу одноразовой посуды из пластика, сообщил глава ведомства Дмитрий Кобылкин.

"Мы готовимся к ограничению", - передает его слова РИА Новости. Кобылкин отметил, что Россия выступает за сокращение загрязнения окружающей среды вместе с другими странами. Так, Евросоюз запретит продажу одноразовой пластиковой посуды к 2021 году.

"Многие крупные торговые сети нас уже поддерживают", - отметил Кобылкин.

С осени прошлого года отдельные корпорации и целые страны начали отказываться от использования одноразового пластика. Наибольшее загрязнение окружающей среде наносит одноразовая посуда из пластика, трубочки для напитков и ватные палочки.

В России первой по пути отказа от пластиковой посуды пошла Ленинградская область, которая запретила использовать на массовых мероприятиях одноразовую посуду из пластика и полиэтиленовые пакеты.

Запрет не означает, что одноразовая посуда исчезнет вовсе. В качестве основного материала для ее изготовления может использоваться бумага.

По данным Евросоюза, на переработку отправляется лишь 30 процентов одноразового пластика, остальные 70 процентов остаются на свалках. В России эта цифра значительно меньше.