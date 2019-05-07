В России упростят процедуру признания инвалидности

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил на заседании правительства, что намерен в скором времени утвердить новые правила признания человека инвалидом. Многие процедуры переведут в режим онлайн и сократят сроки оформления.

Кабинет министров рассматривал ход проводимой в регионах работы по обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг. "В ближайшее время выйдет документ: я подпишу постановление, которым изменяются правила признания человека инвалидом", - заявил глава правительства. Он подчеркнул, что необходимо облегчить жизнь инвалидам, чтобы они могли оформить все необходимые свидетельства через портал госуслуг, а не ходить по инстанциям и собирать дополнительные справки.

Созданием безбарьерной среды правительство занимается в рамках отдельной госпрограммы, действие которой было продлено до 2025 года. "Всего за последнее время в результате реализации государственной программы стало доступными примерно две трети таких приоритетных объектов, но останавливаться на этом нельзя", - заявил Медведев. Тем более, что в ряде случаев принятые меры не работают, признал он.

Поэтому, указал премьер-министр, необходимо продолжать эту работу и усилить государственный контроль за результатами, особенно в тех случаях, когда реализация проектов финансируется из федерального бюджета. Также важно создавать условия, чтобы люди с ограничениями могли заниматься физкультурой.