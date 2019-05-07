Новости

В России выросло производство сыра и колбасы 14:18
В Сургуте отравились посетители университетской столовой 14:12
Родители звезды "Игры престолов" запретили ей смотреть сериал 14:12
Ученые разгадали тайну 5000-летней братской могилы в Польше 14:06
Правительство направит 500 млн рублей на строительство жилья в Забайкалье 14:05
Мурманск получит самый крупный в России сухой док 14:02
Владельцы дорогих машин рискуют остаться без зеркал заднего вида 14:02
В России упростят процедуру признания инвалидности 13:54
В Санкт-Петербурге прошла генеральная репетиция военного парада 13:43
В испанском Кадисе за мэра агитируют карикатурами 13:42
Москвичи одержали абсолютную победу во Всероссийской олимпиаде 13:42
На Дону судмедэксперт перепутал преступление и болезнь 13:29
В Бресте ожидают послание от защитника легендарной крепости из Уфы 13:29
В Петербурге в вагоне метро произошло задымление из-за вейпа 13:24
ФАС не поддержала предложение по ограничению eSIM в России 13:08
Краснодарец рассказал, как потратил 74 млн рублей выигрыша в лотерею 13:05
В Мордовии на поминках в столовой отравились 26 человек 13:04
Видео: в США башенный кран упал на автомобильный перекресток 13:03
Видео: В Индии вскрыли 4000-летнее священное захоронение 13:00
В Москве 6 мая стал самым теплым днем с начала года 12:57
Для пожертвований в адрес семей погибших в Шереметьево открыт счет 12:54
Фото: Леди Гага разделась средь шумного бала 12:51
На Куршской косе из-за тумана погибли сотни перелетных птиц 12:50
Лавров и Помпео проведут переговоры в Сочи 14 мая 12:34
Собянин уволил главу департамента ЖКХ 12:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что покажут по телевидению ко Дню Победы
Что покажут по телевидению ко Дню Победы
Пособия на детей можно оформить без прописки
Пособия на детей можно оформить без прописки
Что изменится в жизни россиян в мае
Что изменится в жизни россиян в мае
07.05.2019 13:54
Рубрика: Власть

В России упростят процедуру признания инвалидности

Текст: Владимир Кузьмин

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил на заседании правительства, что намерен в скором времени утвердить новые правила признания человека инвалидом. Многие процедуры переведут в режим онлайн и сократят сроки оформления.

Фото: istockphoto.com
Льготы по ипотеке могут распространить на семьи с детьми-инвалидами

Кабинет министров рассматривал ход проводимой в регионах работы по обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг. "В ближайшее время выйдет документ: я подпишу постановление, которым изменяются правила признания человека инвалидом", - заявил глава правительства. Он подчеркнул, что необходимо облегчить жизнь инвалидам, чтобы они могли оформить все необходимые свидетельства через портал госуслуг, а не ходить по инстанциям и собирать дополнительные справки.

Созданием безбарьерной среды правительство занимается в рамках отдельной госпрограммы, действие которой было продлено до 2025 года. "Всего за последнее время в результате реализации государственной программы стало доступными примерно две трети таких приоритетных объектов, но останавливаться на этом нельзя", - заявил Медведев. Тем более, что в ряде случаев принятые меры не работают, признал он.

Поэтому, указал премьер-министр, необходимо продолжать эту работу и усилить государственный контроль за результатами, особенно в тех случаях, когда реализация проектов финансируется из федерального бюджета. Также важно создавать условия, чтобы люди с ограничениями могли заниматься физкультурой.

Власть Работа власти Правительство Председатель Правительства Господдержка инвалидов
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В России упростят процедуру признания инвалидности
Порошенко не явился на допрос в генпрокуратуру
Российскую армию вооружили бесшумными минометами
На Украине озвучили размер потерь от прекращения торговли с Россией
"Стотысячетонный блеф": немецкие СМИ высмеяли американский авианосец