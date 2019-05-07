"Российская газета" публикует важный документ - Закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" и отдельные законодательные акты Российской Федерации". В нем речь идет об ужесточении наказания за распространение в интернете информации, которая может принести вред здоровью или развитию ребенка.

В пояснительной записке к этому документу, когда его внесли на рассмотрение депутатов, было сказано про цель будущего закона. Она заключается "в усилении административной ответственности за правонарушения в сфере обеспечения безопасности детей" в Интернете.

Действующее сегодня законодательство буквально по пунктам перечисляет, что относится к информации, опасной для детей. Это информация, которая убеждает детей совершать действия, которые могут нанести вред их жизни или здоровью. Например, толкнуть его на самоубийство или заставить убить человека.

Под категорическим запретом информация, способная вызвать у детей желание пробовать наркотики, психотропные или какие-нибудь одурманивающие вещества, табак, алкоголь и прочую "спиртосодержащую продукцию". Нельзя агитировать детей принимать участие в азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничать или попрошайничать. Опасной для детей признана информация, оправдывающая насилие или жестокость. Нельзя распространять сообщения, отрицающие семейные ценности и формирующая неуважение к своей семье.

В запретном списке информация, оправдывающая противозаконное поведение, содержащая нецензурную брань, любая информация порнографического характера. А дальше в списке запретов, информация, вызывающая у детей страх, или панику.

Наказание за все это было установлено несколько лет назад. А сейчас стало понятно, что суммы, которые должны были заплатить нарушители, ну совсем небольшие.

По новому закону для должностных лиц наказание будет до 20 тысяч рублей. Для предпринимателей без образования юридического лица до 20 тысяч рублей с конфискацией или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Для юридических лиц - штраф уже до 100 тысяч рублей с конфискацией или административное приостановление на аналогичный период.

Увеличится и штраф за неприменение "административных и организационных мер, технических, программно-аппаратных средств защиты детей" от опасной информации для лиц, организующих распространение этой информации. Исключение - операторы связи. Предлагается увеличить санкции за размещение в информационной продукции для детей, в том числе в интернет-публикациях, данных о "привлечении детей к участию в создании информационной продукции, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию". Для граждан - до трех тысяч рублей, для должностных лиц - до 20 тысяч рублей, для юридических лиц - до 60 тысяч рублей.