В России выросло производство сыра и колбасы

Промышленное производство сыра в России выросло на 2,5 процента, а колбасных изделий - на один процент по итогам 2018 года, сообщил Минсельхоз.

По данным мониторинга, сыра было произведено 472,6 тысячи, колбасных изделий - более 2,28 миллиона тонн.

Рост производства продолжается и в этом году, отмечают в Минсельхозе. В январе-марте было выпущено 115,6 тысячи тонн сыра, что на 10,5 процента выше аналогичного показателей прошлого года.

"По оценкам Минсельхоза России, в текущем году продолжится тенденция роста производства сыра и колбасных изделий, чему способствует увеличение объемов сельскохозяйственного сырья и реализация в данном сегменте новых инвестпроектов при поддержке государства", - отметили в ведомстве.