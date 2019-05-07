В России задумались о введении платного заказа столиков

В кафе и ресторанах могут ввести платное бронирование столиков, сообщил глава Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров.

Стоимость услуги будет зависеть от города и ресторана, единый тариф вводить не планируется. Нововведение коснется заведений среднего и высокого ценовых сегментов, пишут "Известия".

Сама услуга не будет стоить клиенту ничего. Деньги будут блокироваться на карте клиента и разблокироваться при оплате счета. Платным бронирование будет для тех, кто зарезервировал столик и не пришел. Сейчас не приходят по брони около 30 процентов клиентов. Это несет убытки заведениям, которые держат свободными забронированные столы.