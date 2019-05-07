В Тулузе освобождены все захваченные в табачной лавке заложники

Во французской Тулузе завершилось длившееся несколько часов противостояние между полицией и вооруженным молодым человеком, захватившим в заложники несколько человек. Правоохранители освободили троих остававшихся у него заложников.

"Три оставшихся заложника освобождены", - передает РИА Новости сообщение портала France Info.

О судьбе самого злоумышленника пока нет информации.

Напомним, что инцидент произошел в табачной лавке: молодой человек ворвался в торговое помещение и сделал один предупредительный выстрел, требуя, чтобы полиция отступила от магазина. Его цели пока неизвестны.

Полиция подчеркивает, что инцидент никак не связан с терроризмом.