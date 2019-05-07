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07.05.2019 11:28
Рубрика: Общество

В Волгограде прошло первенство на Кубок России по высокоточной стрельбе

Текст: Алина Егорова
В начале мая в Волгоградской области на полигоне "Прудбой" прошло Открытое первенство России по высокоточной стрельбе (F-класс).

Основной задачей, стоящей перед организаторами первенства, является повышение мастерства стрелков и выявление лучших из них для участия в международных соревнованиях, первенствах Европы и мира, а также для формирования состава сборной команды России.

Соревнования включают стрельбу на точность на дальние заранее известные дистанции до 1000 ярдов (914,4 метра). Законодателями моды в этом виде стрельбы являются Англия и США.

F-класс называют "Формулой-1" в высокоточной стрельбе. Здесь соревнуются не только стрелки, но и их оборудование - винтовка, оптика, патрон. Для победы нужно набрать максимальное количество очков.

При этом каждый стрелок старается изготовить винтовку под себя. Ствол может быть одного производителя, затвор - другого, ложа - третьего и т.д. Все комплектующие - лучших, самых качественных российских и импортных марок.

Абсолютным чемпионом в открытом классе стал Игорь Чернов, второе место занял Андрей Серсков. Они набрали одинаковое количество очков.

Примечателен тот факт, что первые два призовых места заняли спортсмены с винтовками, произведенными в "Московской Оружейной Компании" и ее люксовом подразделении "Bespoke Gun".

Винтовки от МОК и BespokeGun ранее уже зарекомендовали себя не только на российских соревнованиях, но и международных. В апреле 2018 года снайперская пара из Москвы Александр Кравцов и Валерий Шиц, входящая в состав сборной команды Федерации высокоточной стрельбы России, на соревнованиях в "2nd Extreme Skiritai Legasy Competition" в Италии заняла первое место с винтовками, подготовленными "Bespoke Gun".

Эти факты дают основание полагать, что российские спортсмены, в тесной связке с отечественными оружейниками, имеют все шансы в очередной раз заявить о себе на международных стрелковых соревнованиях и получить призовые места.

Общество
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