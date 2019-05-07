Видео: В Стамбуле начались "кастрюльные" протесты

The right of choice, is not a subject of Erdogan monarchy acts— Traci Crawford (@TraciiCrawford) 6 мая 2019 г.
#herşeyçokgüzelolacak #Ekremİmamoğlu #istanbul pic.twitter.com/Ib5T5EFKuk
На улицах Стамбула стоит невероятный шум. Многие жители города вышли на улицу с металлической посудой и устроили так называемый кастрюльный протест. Какофонию дополняют гудки автомобилей.
Причиной протестов стала отмена итогов выборов мэра этого турецкого мегаполиса, состоявшихся 31 марта. По предварительной информации, в голосовании победил кандидат от оппозиции Экрем Имамоглу. Однако представители правящей Партии справедливости и развития (ПСР) в ЦИК усмотрели ряд нарушений в ходе выборов и под этим предлогом приняли решение аннулировать их результаты.
По сведениям РИА Новости, Имамоглу набрал 48,8% голосов, тогда как его конкурент, бывший премьер-министр страны Бинали Йылдырым, - 48,55%. Разница в голосах составила всего 13 729.
Live in #Istanbul, loud protests were heard as Turkish people banged pots and pans, they are furious!!!#Ekremİmamoğlu pic.twitter.com/7F8oKJIJob— Oliver (@Oliv099) 6 мая 2019 г.
Major protests in #Istanbul continue this evening. pic.twitter.com/8bUkKHQOdG— 𝙏𝙝𝙚 𝙄𝙣𝙩𝙚𝙡 𝘾𝙧𝙖𝙗 (@IntelCrab) 6 мая 2019 г.