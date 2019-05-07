Видео: В Стамбуле начались "кастрюльные" протесты

На улицах Стамбула стоит невероятный шум. Многие жители города вышли на улицу с металлической посудой и устроили так называемый кастрюльный протест. Какофонию дополняют гудки автомобилей.

Причиной протестов стала отмена итогов выборов мэра этого турецкого мегаполиса, состоявшихся 31 марта. По предварительной информации, в голосовании победил кандидат от оппозиции Экрем Имамоглу. Однако представители правящей Партии справедливости и развития (ПСР) в ЦИК усмотрели ряд нарушений в ходе выборов и под этим предлогом приняли решение аннулировать их результаты.

По сведениям РИА Новости, Имамоглу набрал 48,8% голосов, тогда как его конкурент, бывший премьер-министр страны Бинали Йылдырым, - 48,55%. Разница в голосах составила всего 13 729.