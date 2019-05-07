Украинский экс-министр заявил, что санкции Киева помогли российскому ВПК

Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов считает, что прекращение военно-технического сотрудничества с Киевом помогло России создать ряд отраслей ВПК.

В частности, по его словам, отказ украинской стороны поставлять двигатели для вертолетов привел к тому, что Россия создала собственную отрасль по их созданию, а не погубила свое вертолетостроение, как ожидалось в Киеве, отметил Суслов, выступая в эфире украинского телеканала NewsOne.

То же самое, отметил эксперт, касается и силовых установок для кораблей. Вместо длительного негативного эффекта отказ в поставках только задержал сдачу новых кораблей ВМС РФ, но зато российская сторона создала собственные двигатели.

При этом, подчеркнул Суслов, Москве пришлось потратить огромные усилия, чтобы добиться такого эффекта.