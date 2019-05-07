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07.05.2019 10:39
Рубрика: Экономика

Украинский экс-министр заявил, что санкции Киева помогли российскому ВПК

Текст: Константин Волков

Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов считает, что прекращение военно-технического сотрудничества с Киевом помогло России создать ряд отраслей ВПК.

Фото: iStock
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В частности, по его словам, отказ украинской стороны поставлять двигатели для вертолетов привел к тому, что Россия создала собственную отрасль по их созданию, а не погубила свое вертолетостроение, как ожидалось в Киеве, отметил Суслов, выступая в эфире украинского телеканала NewsOne.

То же самое, отметил эксперт, касается и силовых установок для кораблей. Вместо длительного негативного эффекта отказ в поставках только задержал сдачу новых кораблей ВМС РФ, но зато российская сторона создала собственные двигатели.

При этом, подчеркнул Суслов, Москве пришлось потратить огромные усилия, чтобы добиться такого эффекта.

Экономика Отрасли Промышленность В мире экс-СССР Украина
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