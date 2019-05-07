Владимир Путин проверит нацпроекты

Завтра президент проведет заседание Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам. На повестке - "социалка" и экономика.

"С докладами о результатах выполнения национальных проектов в социальной и экономической сферах выступят заместители председателя правительства Антон Силуанов, Ольга Голодец, Максим Акимов и Юрий Борисов", - сообщили в пресс-службе Кремля.

В заседании примут участие члены кабинета министров, полпреды президента в федеральных округах, главы общественных и бизнес-объединений, крупных компаний и корпораций, губернаторы, возглавляющие профильные рабочие группы Госсовета.