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Рубрика: Власть

Госпиталь с орденом Почета

Как наградить военно-медицинское учреждение
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Столичный выпуск № 97(7855)

Вчера президент России своим указом N 208 внес изменения в Положение о государственных наградах РФ и в статуты двух утвержденных в 2010 году орденов - Александра Невского и Почета. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В указе уточняется, за какие заслуги могут быть удостоены госнаград объединения Росгвардии, а также другие воинские формирования и корабли. Такой вид поощрения предусмотрен "за подвиги и отличия в боях при защите Отечества, в операциях по поддержанию (восстановлению) международного мира и в контртеррористических операциях". Госнаград также удостаиваются за мужество и самоотверженность, проявленные в ходе учебно-боевых задач и за высокие показатели в боевой подготовке.

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости
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Отдельно в указе упомянуты военные вузы и их филиалы. Их можно представлять к наградам "за значительные достижения в подготовке квалифицированных кадров". А военно-медицинские организации - за высокие достижения в области охраны здоровья военнослужащих и большой вклад в развитие здравоохранения в стране.

Есть градация и по самим наградам. Воинские части, соединения и военные вузы разрешено представлять к орденам Суворова, Ушакова, Жукова, Кутузова и Нахимова. А военно-медицинские организации - к орденам Александра Невского и Почета. В статус последних двух наград внесены соответствующие формулировки.

Решение о награждении воинских соединений, частей, вузов и военно-медицинских организаций принимает президент РФ.

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