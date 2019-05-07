Вчера президент России своим указом N 208 внес изменения в Положение о государственных наградах РФ и в статуты двух утвержденных в 2010 году орденов - Александра Невского и Почета. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В указе уточняется, за какие заслуги могут быть удостоены госнаград объединения Росгвардии, а также другие воинские формирования и корабли. Такой вид поощрения предусмотрен "за подвиги и отличия в боях при защите Отечества, в операциях по поддержанию (восстановлению) международного мира и в контртеррористических операциях". Госнаград также удостаиваются за мужество и самоотверженность, проявленные в ходе учебно-боевых задач и за высокие показатели в боевой подготовке.

Отдельно в указе упомянуты военные вузы и их филиалы. Их можно представлять к наградам "за значительные достижения в подготовке квалифицированных кадров". А военно-медицинские организации - за высокие достижения в области охраны здоровья военнослужащих и большой вклад в развитие здравоохранения в стране.

Есть градация и по самим наградам. Воинские части, соединения и военные вузы разрешено представлять к орденам Суворова, Ушакова, Жукова, Кутузова и Нахимова. А военно-медицинские организации - к орденам Александра Невского и Почета. В статус последних двух наград внесены соответствующие формулировки.

Решение о награждении воинских соединений, частей, вузов и военно-медицинских организаций принимает президент РФ.