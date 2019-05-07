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07.05.2019 15:47
Рубрика: Власть

Владимир Путин выслушал доклад по кредитованию ОПК

Текст: Кира Латухина
О превращении Промсвязьбанка из санируемого в банк, опорный для гособоронзаказа, президент поговорил с председателем этого кредитного учреждения Петром Фрадковым. Речь идет уже о почти 200 млрд поддержки предприятий ОПК. А к 2021 году банк сможет кредитовать до 70 процентов оборонных контрактов.
Фото: Алексей Дружинин/ТАСС Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

"Банк создан не так давно, но перед ним очень большие задачи. Мы многократно обсуждали, как он будет вставать на ноги, расти", - заметил глава государства. "Как вы оцениваете и сегодняшнее состояние, и на ближайшее время?" - поинтересовался он.

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"Совершенно верно, около года назад мне было поручено работать над одобренной вами программой по переводу и трансформации Промсвязьбанка из санируемого в банк, опорный для гособоронзаказа, поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса", - доложил Фрадков. "Эта работа совместно с правительством, Центральным банком активно ведется, - рассказал он. - И сейчас, на данный момент, банк сопровождает практически 40 процентов государственных оборонных контрактов, что выводит его в один из банков-лидеров по этой части".

"Саккумулировав ресурсы, банк уже начал кредитовать предприятия отрасли, и кредитует достаточно активно, - продолжил докладчик. - Буквально на последнюю отчетную дату мы говорим о почти 200 миллиардах рублей поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса".

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
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"Более того, по нашим прогнозам, в нашем стратегическом плане мы видим, что к 2021 году банк будет в состоянии принять на себя поддержку до 70 процентов контрактов всего оборонно-промышленного комплекса с точки зрения именно кредитного ресурса", - сообщил Фрадков. "Нам важно довести законодательное обеспечение, придание статуса опорного банка, в том числе в рамках поручений, которые вы давали. Эта работа сейчас завершается, соответствующие законопроекты уже подготовлены", - добавил он.

"Тем не менее мы не забываем как о нашем достаточно широком присутствии в регионах, так и о других отраслях экономики. Банк достаточно активно включился в поддержку малого и среднего предпринимательства", - заявил Фрадков. Причем это одно из профильных направлений. "Буквально за последние несколько месяцев довели гарантийно-кредитную поддержку предприятий малого и среднего предпринимательства до 140 миллиардов рублей", - уточнил он.

Идет работа и с гражданами: потребкредитование, ипотека, в том числе военная. "Мы эти показатели тоже нарастили практически на 40 процентов, что составляет более 100 миллиардов рублей", - привел цифры докладчик. "Во всех смыслах банк развивается. Мы выходим на хорошие продукты, программы, укрепляем кадровый потенциал. В общем, все те задачи, которые ставили, считаем вполне выполненными", - заключил Фрадков.

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
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"Как у вас складываются отношения с правительством и коллегами из других финансовых учреждений, которые раньше несли основную нагрузку по обеспечению гособоронзаказа?" - поинтересовался президент. "Мы выходим на привычный для них формат работы с точки зрения коммерческих банков. Делаем это безболезненно для предприятий отрасли, это самое главное", - ответил собеседник. "То есть для нас важно при передаче контрактов, чтобы отрасль, предприятия не почувствовали каких-то неудобств или изменений, потому что гособоронзаказ должен исполняться, сбоя быть не должно, контроль должен обеспечиваться", - сказал он.

Фрадков подчеркнул, что правительство оказывает поддержку, выходят все необходимые законы и подзаконные акты. И очень поддерживает Банк России в части регуляторных мер.

Власть Работа власти Экономика Финансы Банки Экономика Отрасли Промышленность Президент Гособоронзаказ
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