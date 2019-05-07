Владимир Путин выслушал доклад по кредитованию ОПК

О превращении Промсвязьбанка из санируемого в банк, опорный для гособоронзаказа, президент поговорил с председателем этого кредитного учреждения Петром Фрадковым. Речь идет уже о почти 200 млрд поддержки предприятий ОПК. А к 2021 году банк сможет кредитовать до 70 процентов оборонных контрактов.

"Банк создан не так давно, но перед ним очень большие задачи. Мы многократно обсуждали, как он будет вставать на ноги, расти", - заметил глава государства. "Как вы оцениваете и сегодняшнее состояние, и на ближайшее время?" - поинтересовался он.

"Совершенно верно, около года назад мне было поручено работать над одобренной вами программой по переводу и трансформации Промсвязьбанка из санируемого в банк, опорный для гособоронзаказа, поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса", - доложил Фрадков. "Эта работа совместно с правительством, Центральным банком активно ведется, - рассказал он. - И сейчас, на данный момент, банк сопровождает практически 40 процентов государственных оборонных контрактов, что выводит его в один из банков-лидеров по этой части".

"Саккумулировав ресурсы, банк уже начал кредитовать предприятия отрасли, и кредитует достаточно активно, - продолжил докладчик. - Буквально на последнюю отчетную дату мы говорим о почти 200 миллиардах рублей поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса".

"Более того, по нашим прогнозам, в нашем стратегическом плане мы видим, что к 2021 году банк будет в состоянии принять на себя поддержку до 70 процентов контрактов всего оборонно-промышленного комплекса с точки зрения именно кредитного ресурса", - сообщил Фрадков. "Нам важно довести законодательное обеспечение, придание статуса опорного банка, в том числе в рамках поручений, которые вы давали. Эта работа сейчас завершается, соответствующие законопроекты уже подготовлены", - добавил он.

"Тем не менее мы не забываем как о нашем достаточно широком присутствии в регионах, так и о других отраслях экономики. Банк достаточно активно включился в поддержку малого и среднего предпринимательства", - заявил Фрадков. Причем это одно из профильных направлений. "Буквально за последние несколько месяцев довели гарантийно-кредитную поддержку предприятий малого и среднего предпринимательства до 140 миллиардов рублей", - уточнил он.

Идет работа и с гражданами: потребкредитование, ипотека, в том числе военная. "Мы эти показатели тоже нарастили практически на 40 процентов, что составляет более 100 миллиардов рублей", - привел цифры докладчик. "Во всех смыслах банк развивается. Мы выходим на хорошие продукты, программы, укрепляем кадровый потенциал. В общем, все те задачи, которые ставили, считаем вполне выполненными", - заключил Фрадков.

"Как у вас складываются отношения с правительством и коллегами из других финансовых учреждений, которые раньше несли основную нагрузку по обеспечению гособоронзаказа?" - поинтересовался президент. "Мы выходим на привычный для них формат работы с точки зрения коммерческих банков. Делаем это безболезненно для предприятий отрасли, это самое главное", - ответил собеседник. "То есть для нас важно при передаче контрактов, чтобы отрасль, предприятия не почувствовали каких-то неудобств или изменений, потому что гособоронзаказ должен исполняться, сбоя быть не должно, контроль должен обеспечиваться", - сказал он.

Фрадков подчеркнул, что правительство оказывает поддержку, выходят все необходимые законы и подзаконные акты. И очень поддерживает Банк России в части регуляторных мер.