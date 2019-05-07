Вузы получат гранты на программы непрерывного образования

Расскажем главное. Все гранты будут распределяться по итогам специального конкурса в виде субсидий из федерального бюджета. Их главная цель - обеспечить запуск платформ непрерывного образования на базе вузов России и подготовку педагогов к обучению по таким программам. Все мероприятия - часть проекта "Новые возможности для каждого", который входит в нацпроект "Образование". Общая сумма всех грантов - не более 3 миллиардов рублей.

В конкурсе смогут участвовать все учреждения высшего образования, кроме казенных. Объявляет о начале конкурса Министерство науки и высшего образования на своем официальном сайте. Там же размещаются все требования к конкурсной документации, информация о месте и сроках приема и рассмотрения заявок, результаты конкурса.

Важно: претендовать на грант может вуз, у которого нет никаких финансовых задолженностей ни по возврату субсидий в федеральный бюджет, ни по налогам, сборам и страховым взносам. Кроме того, на первое число месяца, предшествующего месяцу объявления конкурса, вуз не получал других грантов.

- Прежде всего, за счет грантов будет создана интеграционная платформа и набор сервисов, которые соберут всю информацию о программах непрерывного профессионального образования в вузах, - пояснили в пресс-службе Минобрнауки. - К 2024 году не менее 15 миллионов человек должны получить возможность выстраивать с помощью этих сервисов свою собственную образовательную траекторию, исходя из своих профессиональных потребностей.

Словом, любой сможет подобрать себе нужный курс, повысить квалификации. В любом возрасте и в любое время. А работодателям станет легче найти специалиста с необходимыми навыками.

Кроме того, благодаря грантам, три миллиона человек смогут учиться на программах дополнительного профобразования бесплатно, за счет бюджетных средств. Сейчас на это, как правило, тратятся "свои кровные" или деньги работодателя, которому потребовалось отправить сотрудника на курсы повышения квалификации или переподготовки.

Само собой, придется подготовить и достаточное количество преподавателей, которые могли бы учить взрослых на основе самых современных образовательных технологий. Планируется подготовка 30 тысяч педагогов.

В итоге, число тех, кто проходит обучение по различным программам непрерывного профессионального образования, должно вырасти вдвое.

Комментарии

Александр Вагнер, проректор по образовательной деятельности Томского политехнического университета:

- У Томского политеха полувековой опыт реализации программ дополнительного образования и профессионального обучения. Мы всегда уделяли этому большое внимание. За последние пять лет обучение по программам допобразования прошли более 20 тысяч слушателей, из них более пяти тысяч - это научно-педагогические работники. Только за 2018 год мы увеличили долю online-программ профессионального обучения на 20 процентов. Это значительно расширило географию слушателей. Новые меры поддержки в виде грантов на мероприятия федерального проекта "Новые возможности для каждого", на наш взгляд, позволят улучшить уровень программ повышения квалификации и переподготовки в российских университетах.

Галина Можаева, директор Института дистанционного образования Томского госуниверситета:

- В Томском госуниверситете давно уже запущены программы допобразования, начиная с детского сада и до обучения людей "серебряного" возраста. При этом для нас важно не только само наличие таких программ, но и формирование культуры непрерывного образования. Такие гранты принципиально важны для развития цифрового общества. Конкретно для нашего университета очень интересны гранты на подготовку научно-педагогических работников. Мы работаем со многими вузами России и видим, как меняются роли преподавателя: требуются новые навыки - наставничества, менторства, работы с цифрой.

Светлана Калмыкова, директор Центра открытого образования Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого:

- У работодателя уже сегодня есть запрос на подготовку конкретных специалистов, и интеграционная платформа непрерывного образования поможет в этом через построение индивидуальных образовательных "треков". Но, скорее всего, это коснется тех, кто учится в магистратуре, так как в бакалавриате студент все же должен получать системные знания. Кроме того, пока остаются открытыми некоторые моменты. Если интеграционная платформа позволяет "собирать" образовательную программу из курсов различных вузов, то кто в итоге будет нести ответственность за полученный результат? Кто выдаст итоговый документ? Будет ли электронный документ или "корочка"? Примут ли такой результат работодатели? Ответы на эти вопросы найти необходимо.