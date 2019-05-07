Xiaomi за 39 тысяч рублей стал самым мощным смартфоном в мире

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали свежий рейтинг самых производительных смартфонов на Android за апрель 2019 года. Согласно собранной статистике, первое место по быстродействию заняла специальная версия Xiaomi Mi9 Explorer Edition с прозрачной задней крышкой, пишет MyDrivers.

Второе место заняла обычная версия Xiaomi Mi9 - их результаты отличаются всего лишь на 204 балла - 373715 и 373511 баллов. На третьем месте также оказался смартфон Xiaomi - игровой монстр Black Shark 2 с результатом 371837 баллов.

В пятерку лучших также вошли смартфон Meizu 16s и vivo IQOO Monster, показавшие результат 370036 и 363360 баллов соответственно.

Остальные места в топ-10 самых мощных смартфонов на Android достались Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy S10, vivo IQOO, Nubia Red Devil Mars и Honor V20.

Лидер рейтинга Xiaomi Mi9 Explorer Edition не продается официально в России. На AliExpress его можно купить по цене от 39 тысяч рублей. Обычный Mi9 в базовой версии доступен на сайте mi.com за 35 тысяч рублей.