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07.05.2019 16:32
Рубрика: В мире

Зариф озвучил условия пересмотра Ираном участия в СВПД

Текст: Константин Волков

Тегеран останется верен договоренностям в рамках ядерной сделки в том случае, если Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) обеспечит интересы Ирана, а Евросоюз будет придерживаться данных им обязательств в рамках СВПД.

"Как только Евросоюз окажется не в состоянии помочь Ирану в вопросе противодействия санкциям, то одностороннее присутствие Ирана в СВПД может потерять значение. Тогда возможен пересмотр принятых ограничений в рамках СВПД", - заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, которого цитирует РИА Новости.

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Он также отметил, что терпение иранского народа "имеет свои границы".

Глава МИД ИРИ заявил, что возможно создание совместного с Россией и Турцией механизма для обхода введенных Вашингтоном санкций против Ирана. Это может быть что-то вроде европейского INSTEX (в иранском варианте - STFI). INSTEX - Instrument for Supporting Trade Exchanges (Механизм поддержки торговых бирж) уже называют "инструментом дедолларизации".

Он был принят Берлином, Лондоном и Парижем (Евротройкой) в конце января. Расчеты, идущие через эту структуру и ее иранского дублера STFI, станут обходить долларовые транзакции, поскольку США немедленно заморозит все банковские проводки в своей валюте. На первых порах через INSTEX планируется поставлять в Иран сельхозпродукцию, лекарства и медицинское оборудование.

Каков может быть совместный с Россией и Турцией механизм, остается до конца неясным.

 

В мире Ближний Восток Иран Санкции против Ирана
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