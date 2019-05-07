Зариф озвучил условия пересмотра Ираном участия в СВПД

Тегеран останется верен договоренностям в рамках ядерной сделки в том случае, если Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) обеспечит интересы Ирана, а Евросоюз будет придерживаться данных им обязательств в рамках СВПД.

"Как только Евросоюз окажется не в состоянии помочь Ирану в вопросе противодействия санкциям, то одностороннее присутствие Ирана в СВПД может потерять значение. Тогда возможен пересмотр принятых ограничений в рамках СВПД", - заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, которого цитирует РИА Новости.

Он также отметил, что терпение иранского народа "имеет свои границы".

Глава МИД ИРИ заявил, что возможно создание совместного с Россией и Турцией механизма для обхода введенных Вашингтоном санкций против Ирана. Это может быть что-то вроде европейского INSTEX (в иранском варианте - STFI). INSTEX - Instrument for Supporting Trade Exchanges (Механизм поддержки торговых бирж) уже называют "инструментом дедолларизации".

Он был принят Берлином, Лондоном и Парижем (Евротройкой) в конце января. Расчеты, идущие через эту структуру и ее иранского дублера STFI, станут обходить долларовые транзакции, поскольку США немедленно заморозит все банковские проводки в своей валюте. На первых порах через INSTEX планируется поставлять в Иран сельхозпродукцию, лекарства и медицинское оборудование.

Каков может быть совместный с Россией и Турцией механизм, остается до конца неясным.