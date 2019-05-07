Женская сборная России начала подготовку к Евробаскету-2019

После завершения чемпионата России в Премьер-лиге (турнир проводится под эгидой РФБ) и блестящих побед екатеринбургского УГМК в Евролиге и оренбургской "Надежды" в Кубке Европы ФИБА все внимание поклонников женского баскетбола переключилось на сборную России.

Накануне в подмосковном Новогорске наша команда начала подготовку к главному турниру этого сезона - Евробаскету-2019, который пройдет с 27 июня по 7 июля этого года в Латвии и Сербии.

Сбор в Подмосковье будет проходить в два этапа. Сначала тренерский штаб нашей команды собрал просмотровый лагерь. В течение трех дней под руководством Олафа Ланге и его помощников будут работать 15 баскетболисток: защитники Анна Буровая ("Инвента", Курск), Елизавета Комарова (УГМК), Юлия Козик ("Инвента"), Дарья Курильчук ("Спарта энд К"), Дарья Намок ("Енисей", Красноярск), Карина Низамова (МБА, Москва), Ольга Новикова ("Надежда", Оренбург), форварды Аделина Абайбурова ("Спарта энд К"), Юлия Гладкова ("Бембибре", Испания), Дарья Колосовская ("Спарта энд К"), Виктория Медведева ("Надежда"), Камилла Огун ("Спарта энд К"), Ольга Фролкина ("Инвента"), центровые Альбина Ражева ("Касторс Брейн", Бельгия), Елизавета Шабанова ("Инвента").

Как сообщили в пресс-службе Российской федерации баскетбола, по итогам сбора лучшие кандидатки присоединятся к следующему этапу подготовки, где, работая с игроками основного состава, постараются доказать свое право быть приглашенными на первенство Старого Света.

Основной состав приступит к работе 10 мая. Приглашения прибыть в Новогорск получили защитники: Елена Беглова (УГМК), Евгения Белякова (УГМК), Ксения Левченко ("Енисей"), Екатерина Федоренкова ("Надежда"), Джамирра Фолкнер (УГМК), форварды Анна Лешковцева (МБА), Анастасия Логунова (МБА), Раиса Мусина (УГМК), Анастасия Шилова ("Надежда"), центровые Мария Вадеева (УГМК), Наталья Виеру (УГМК), Жосселина Майга ("Надежда"), Елизавета Шабанова ("Инвента").

Помимо тренировок на подмосковной базе у сборной запланирован ряд контрольных матчей (с Латвией и Швецией) и участие в международных турнирах (в Испании и Франции). 25 июля команда отправится в сербский Зренянин, где проведет все три матча группового турнира Евробаскета-2019 - против Бельгии (27 июня), Сербии (28-го) и Белоруссии (30-го). Отметим, что для продолжения борьбы в плей-офф нужно занять в группе место не ниже третьего. При этом победители групп пропускают первый раунд игр на вылет и попадают в 1/4 финала напрямую.

Финал пройдет в Белграде 7 июля. Для продолжения борьбы за путевку на Олимпиаду-2020 необходимо занять на Евробаскете место не ниже шестого.

Прямая речь

Олаф Ланге, главный тренер женской сборной России:

- Конечно, я думаю о предстоящем чемпионате Европы. Сербия, Белоруссия, Бельгия и Россия - это, на мой взгляд, не просто самая сильная группа. В ней еще и собраны очень разноплановые соперники. Все исповедуют разный стиль, и к каждой игре нужно будет готовиться по-особенному. Наш первый соперник - Бельгия, которая, по сути, сейчас вторая команда континента. В этом году она стала четвертой на Кубке мира, уступив из европейских сборных только Испании. Назову Бельгию фаворитом группы D. Недалеко от нее - Сербия. Традиционно сильная команда с упором на индивидуальную игру. А на Евробаскете она тем более будет в числе фаворитов, потому что сыграет дома. Очень крепкий соперник. И, наконец, сборная Белоруссии. Очень опытная и талантливая команда, хорошо нам известная. С ней тоже будет непросто. В целом выйти из такой группы - большой вызов для нас. Но сборная России с удовольствием его принимает.