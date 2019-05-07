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07.05.2019 17:56
Рубрика: Культура

Звезды зарубежного кино приедут в Россию: на съемки и премьеру фильма

Текст: Сусанна Альперина
В мае, как обычно, в российской столице ожидаются звездные гости. А те киножурналисты, которые уезжают на Каннский кинофестиваль, могут только пожалеть о том, что неспособны быть в двух местах одновременно.
Джеймс МакЭвой Фото: AP Джеймс МакЭвой Фото: AP
Джеймс МакЭвой Фото: AP
Фото: Экспонента
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6 июня ожидается выход в прокат новой части знаменитой франшизы "Люди Икс: Темный Феникс". В конце мая представить картину российской публике приедут актеры Джеймс МакЭвой, Джессика Честейн, продюсер и режиссер Саймон Кинберг и продюсер Хатч Паркер. Уже можно заранее перекрывать Тверскую улицу - от поклонников явно не будет отбоя. В фильме также снимались Софи Тернер, Майкл Фассбендер, Дженнифер Лоуренс, Эван Питерс, Николас Холт, Тай Шеридан и другие артисты. Предваряя вопросы - они не приедут в Москву. Можно только вспоминать, как некоторые из них - например, Майкл Фассбендер - приезжали ранее.

Фильм "Люди Икс: Темный Феникс" выходит с возрастным рейтингом 16+. Это история одного из самых любимых персонажей франшизы "Люди Икс" Джин Грей, которая разворачивается в момент ее превращения в культового Темного Феникса. Во время опасной для жизни спасательной миссии в космосе девушка оказывается поражена таинственной силой, которая превращает ее в одного из самых могущественных мутантов. В какой-то момент Джин выходит из-под контроля: раскалывает семью Людей Икс и угрожает уничтожить всю нашу планету. Вот как анонсируют фильм сами создатели: "Люди Икс: Темный Феникс" - самый мощный и эмоциональный фильм о команде мутантов. Это настоящая кульминация всей франшизы за 20 лет существования, поскольку семья мутантов, которую мы так полюбили, должна столкнуться с самым страшным врагом - одним из своих". 

Фото: Пресс-служба фильма "Выше неба"
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Однако еще до того, как в Москву пожалует десант "Людей Икс", поклонники другого популярного актера будут встречать его с не меньшим энтузиазмом. Один из лучших актеров Великобритании - Эдди Марсан, получивший признание и в Голливуде, впервые приезжает в Россию для участия в съемках фильма в жанре фэнтези - "Эбигейл". Эдди Марсан наиболее известен российскому зрителю по роли инспектора Лестрейда в экранизации "Шерлока Холмса" Гая Ричи, главного злодея в фильме "Хэнкок" и экранизации романа Ирвина Уэлша "Грязь". За двадцатилетнюю карьеру в кинематографе Эдди Марсан сыграл в более чем 100 фильмах, многие из которых стали культовыми: "Банды Нью-Йорка", "Иллюзионист", "21 грамм", "V - значит вендетта", "Миссия невыполнима-3" и другие. 

По сюжету нового российского фильма девушка Эбигейл (Тинатин Далакишвили) живет в городе, границы которого закрыли много лет назад из-за эпидемии загадочной болезни. Отец Эбби - герой Эдди Марсана - был одним из заболевших, и его забрали, когда ей было шесть лет. Пойдя наперекор властям, чтобы разыскать отца, Эбби узнает о том, что ее город на самом деле полон магии. И в ней самой пробуждаются необыкновенные магические способности…

Фото: ann_semenovich/instagram.com
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"Мне приятно сыграть именно в российской картине, - признался Эдди Марсан. - Я много слышал о российской культуре и литературе, поэтому с радостью принял приглашение российских продюсеров".

В фильме также снимаются Глеб Бочков, Равшана Куркова, Артем Ткаченко, Риналь Мухаметов, Никита Тарасов, Оливье Сиу, Ксения Кутепова, Петер Зекавица, Сесиль Плеже, Марта Тимофеева и другие. Картину "Эбигейл" зрители смогут увидеть в кинотеатрах 22 августа. Одновременно с Россией фильм стартует на экранах Германии, Франции, Японии, на Филиппинах, во Вьетнаме, Малайзии, Тайванье, Гонконге, Бразилии и Турции.

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