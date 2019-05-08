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08.05.2019 21:16
Рубрика: В мире

Акция "Бессмертного полка" состоялась в Париже

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
В Париже в пятый раз прошла акция "Бессмертный полк", участие в которой приняли около тысячи человек. Ее инициаторами стали активисты ассоциации "Россия-Франция: Общая память". Их подержали Координационный совет российских соотечественников во Франции, а также ряд других партнерских коллективов, в том числе сторонники Движения за мир, местные ветеранские и профсоюзные организации.

Местом сбора участников акции в этом году стало знаменитое парижское кладбища Пер-Лашез. Люди пришли с флагами России, республик бывшего СССР, в том числе Беларуси, Казахстана, Украины. И, конечно, с многочисленными фотографиями родных и близких, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Фото: Александр Борисов.
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Юлия Литвинова, которая давно уже живет в Париже, принесла портреты двух дедов - Василия Марковича, который воевал на флоте, и Михаила Константиновича - во время войны он ковал победу на авиационном заводе в Казани.

- Участие в шествии - это мой долг перед ними, - поделилась с "РГ" Юлия. - Мы обязаны нашим дедам самой жизнью, где бы она ни протекала, - здесь или в каком-либо ином месте. Потому что они смогли остановить зло. Я не хочу, чтобы моим детям рассказывали, что во Второй мировой войне победили союзники, а не СССР. Фашистов остановили и разгромили советские солдаты. Это исторический факт, и оспаривать его, как некоторые пытаются делать на Западе, низко и бесчестно.

Казах Эйдар Жакупов, инженер в одной парижской компании, привел своего четырехлетнего сына.

- Мой дедушка Байдалы Дасанович Дасанов прошел всю Великую Отечественную - от Москвы до Берлина и закончил ее старшим лейтенантом, командиром минометной роты. Хочу, чтобы мой сын сохранил традицию почитания предков, тех, кто жертвовали собой ради нас и грядущих поколений.

На Пер-Лашез состоялась церемония возложения венков и цветов к памятнику советским партизанам-участникам французского Сопротивления, в ходе которой выступил посол РФ во Франции Алексей Мешков.

"Бессмертный полк" пройдет по 9 городам в Греции

- Эта наша дань памяти поколению победителей, которые смогли переломить хребет нацизму и фашизму и освободили Европу, - заявил он. - Перед нами стоит сегодня не менее сложная задача: мы должны стать поколением созидателей, воплотить мечту тех, кто не смог дожить до Дня победы, и создать действительно свободную демократическую и процветающую Европу. Уверен, что страны евразийского пространства смогут внести весомый вклад в этот процесс.

Затем колонна "Бессмертного полка", над которой был поднят транспарант "За будущее без войн" на русском, французском, английском и немецком языках, двинулась по улицам Парижа в сторону площади Республики, где позднее состоялся митинг и концерт в честь Дня Победы. Акции "Бессмертного полка" прошли еще в 12 городах страны, в том числе в Страсбурге, Лионе, Марселе, Тулузе, а также впервые в заморской территории Франции -на острове Реюньон.

В мире Европа Франция День Победы
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