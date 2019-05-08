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08.05.2019 19:49
Рубрика: Власть

Акимов назвал два комплекса госуслуг "одного клика"

Текст: Кира Латухина

До конца года заработают два сервиса по жизненным ситуациям - европротокол при ДТП через госуслуги и оплата долгов для выезда за рубеж. Оказание государственных и муниципальных услуг объединят в 25 комплексов по жизненным ситуациям, рассказал вице-премьер Максим Акимов на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Список госуслуг в МФЦ расширен

"Граждане смогут получить решение своих задач в один "клик", - рассказал Акимов.

Также в приоритете работа над переходом от передачи заявления на оказание услуги к получению ее без визита в МФЦ и автоматическая выдача результата в момент обращения.

"Сейчас нами определены 25 таких сервисов по жизненным ситуациям", - заметил вице-премьер.

До конца года будут запущены два: граждане смогут в течение секунд оформить европротокол в случае ДТП и оперативно снять все ограничения для выезда за границу, оплатив задолженности или штрафы, сообщил он. На очереди 15 наиболее социально чувствительных сервисов: помощь при рождении ребенка, поступлении в вуз, сервисы для оформляющих или имеющих инвалидность.

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Вице-премьеры
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