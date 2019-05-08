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Актриса Настасья Самбурская со скандалом ушла из театра

Новости
    08.05.2019, 11:11
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

32-летняя российская актриса Настасья Самбурская громко заявила об уходе из Московского драматического театра на Малой Бронной, где она проработала десять лет.

Скандал, очевидно, вызван личным конфликтом артистки театра и кино с режиссёром Антоном Яковлевым.

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Хотела уйти из Театра по-хорошему, никого не подставляя, оповестив почти за 3 месяца. Но режиссёр Яковлев в срочном порядке решил ввести мне состав, не оповестив даже лично и никак не отреагировал на мою просьбу доиграть сезон. Руководство тоже не влияет на его самодурство, заходить в стены Театра после такого неуважительно отношения в мою сторону я больше не желаю. Ни одного спектакля больше со мной на Бронной не будет. Сдавайте пожалуйста билеты. Это свинство, я провела там 10 лет, пришёл приглашённый режиссёр и начал вести себя как боженька. Простите дорогие мои зрители, но попробуйте меня понять. Я туда больше ни ногой.😞

Публикация от Настасья СамбурскАя (@samburskaya)

По словам Самбурской, она заранее предупредила руководство театра о намерении его покинуть по окончании сезона, однако Яковлев без предупреждения вывел её из состава труппы.

Произошедшее актриса охарактеризовала как "свинство", призвав зрителей и читателей своего Instagram сдавать билеты на спектакль "Макбет", где она играла главную роль. Что, впрочем, нашло понимание далеко не у всех поклонников театра - судя по комментариям к записи.

Тем временем на сайте театра появилось объявление о переносе спектакля с 20 на 29 мая. "Леди Макбет впервые сыграет Елена Николаева", - сообщает театр, уточняя, что все купленные ранее билеты остаются действительными.

Самбурская также была занята в постановках "Почтигород", "Формалин", "Кроличья нора" и "Салемские ведьмы".

На экранах актриса дебютировала в 2008-м - в сериале "Обручальное кольцо". Известна по сериалу "Универ" и ряду других телевизионных проектов, а также по фильму "Каникулы президента".

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