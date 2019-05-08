Актриса Настасья Самбурская со скандалом ушла из театра

32-летняя российская актриса Настасья Самбурская громко заявила об уходе из Московского драматического театра на Малой Бронной, где она проработала десять лет.

Скандал, очевидно, вызван личным конфликтом артистки театра и кино с режиссёром Антоном Яковлевым.

По словам Самбурской, она заранее предупредила руководство театра о намерении его покинуть по окончании сезона, однако Яковлев без предупреждения вывел её из состава труппы.

Произошедшее актриса охарактеризовала как "свинство", призвав зрителей и читателей своего Instagram сдавать билеты на спектакль "Макбет", где она играла главную роль. Что, впрочем, нашло понимание далеко не у всех поклонников театра - судя по комментариям к записи.

Тем временем на сайте театра появилось объявление о переносе спектакля с 20 на 29 мая. "Леди Макбет впервые сыграет Елена Николаева", - сообщает театр, уточняя, что все купленные ранее билеты остаются действительными.

Самбурская также была занята в постановках "Почтигород", "Формалин", "Кроличья нора" и "Салемские ведьмы".

На экранах актриса дебютировала в 2008-м - в сериале "Обручальное кольцо". Известна по сериалу "Универ" и ряду других телевизионных проектов, а также по фильму "Каникулы президента".