Новости

В Красноярске у мужчины изъяли 13 тысяч драгоценных камней 10:12
Кто разбрасывает саморезы по российским дорогам 10:12
На Алтае депутата будут судить за расправу над работником 10:09
В Белгороде самолет отменил взлет из-за задымления в салоне 10:07
В Самаре эвакуировали из отеля 42 человек из-за пожара 09:51
Поезд столкнулся с грузовиком на севере ФРГ, 20 человек пострадали 09:47
В Екатеринбурге началась массовая эвакуация крупных торговых центров 09:45
Немецкие СМИ: Дружба Германии с США "разбита вдребезги" 09:44
"Бессмертный полк" пройдет по 9 городам в Греции 09:38
Банк России отчитался об убытке за 2018 год 09:28
США сняли санкции с венесуэльского генерала-предателя 09:15
Арестованный японец планировал убить принца Хисахито копьем 09:14
Lexus тестирует обновленного близнеца Toyota Land Cruiser Prado 09:12
Из алмазного рудника из-за загазованности эвакуировали шахтеров 09:08
Украинский эксперт предложил установить на границе с РФ ядерные мины 08:35
Семь туристов погибли при сходе лавины в горах Алтая 08:31
Двое детей погибли в результате наезда машины в Японии 08:28
Тюменские студенты поборются за стипендию и престижную работу 08:24
Актер Мерзликин имитировал нарушение границы Украины 08:19
Популярную пищевую добавку запретили из-за фатального вреда здоровью 08:07
В Якутии раскрыт дерзкий грабеж шестилетней давности 08:01
В Японии число пострадавших детей при наезде автомобиля достигло 15 07:55
Врачи рассказали об опасности полоскания рта после чистки зубов 07:50
В амурском Белогорске в День Победы горожан накормят солдатской кашей 07:34
Депутат от Крыма сравнил с "хромыми утками" украинские МиГ-29 07:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что покажут по телевидению ко Дню Победы
Что покажут по телевидению ко Дню Победы
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
Что изменится в жизни россиян в мае
Что изменится в жизни россиян в мае
08.05.2019 09:14
Рубрика: В мире

Арестованный японец планировал убить принца Хисахито копьем

Текст: Александр Ленин

Арестованный в Японии мужчина признался, что хотел ударить ножом 12-летнего принца Хисахито - сына наследного принца Акисино.

Ранее местные полицейские задержали злоумышленника, который оставил два ножа на ученической парте принца Хисахито, внука накануне отрекшегося от престола императора Акихито, передает издание "Санкэй симбун".

Двое детей погибли в результате наезда машины в Японии

Ножи были привязаны к 60-сантиметровой алюминиевой палке в виде копья с двумя лезвиями и выкрашены розовой краской. Впоследствии стражи порядка арестовали 56-летнего Каору Хасэгаву в одном из отелей города Хирацука префектуры Канагава. Позже выяснилось, что в планы преступника входило ударить японского принца ножом.

Японец проник в здание школы в столичном районе Бункё-ку под видом рабочего. На нем были каска и синий комбинезон. Мужчина оставил на парте, за которой сидит принц Хисахито, два ножа, что можно истолковать как угрозу члену монаршей семьи. Правоохранители вышли на след нарушителя только после того, как внимательно изучили записи с камер видеонаблюдения.

В мире Восточная Азия Япония
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Депутат от Крыма сравнил с "хромыми утками" украинские МиГ-29
Актер Мерзликин имитировал нарушение границы Украины
Поезд столкнулся с грузовиком на севере ФРГ, 20 человек пострадали
В Колорадо скончался один из раненых во время стрельбы школьников
Немецкие СМИ: Дружба Германии с США "разбита вдребезги"