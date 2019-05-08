Арестованный японец планировал убить принца Хисахито копьем

Арестованный в Японии мужчина признался, что хотел ударить ножом 12-летнего принца Хисахито - сына наследного принца Акисино.

Ранее местные полицейские задержали злоумышленника, который оставил два ножа на ученической парте принца Хисахито, внука накануне отрекшегося от престола императора Акихито, передает издание "Санкэй симбун".

Ножи были привязаны к 60-сантиметровой алюминиевой палке в виде копья с двумя лезвиями и выкрашены розовой краской. Впоследствии стражи порядка арестовали 56-летнего Каору Хасэгаву в одном из отелей города Хирацука префектуры Канагава. Позже выяснилось, что в планы преступника входило ударить японского принца ножом.

Японец проник в здание школы в столичном районе Бункё-ку под видом рабочего. На нем были каска и синий комбинезон. Мужчина оставил на парте, за которой сидит принц Хисахито, два ножа, что можно истолковать как угрозу члену монаршей семьи. Правоохранители вышли на след нарушителя только после того, как внимательно изучили записи с камер видеонаблюдения.