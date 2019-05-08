Овен
Отличная неделя для завершения дел. Но не выясняйте отношения со второй половиной.
Телец
Не стоит соглашаться на серьезные перемены без представления о последствиях.
Близнецы
Начало недели принесет вдохновение. Предпринимайте активные усилия для зарабатывания больших денег.
Рак
Избегайте авантюрных мероприятий, лучше отдохните в ближайшие выходные.
Лев
Одно ваше присутствие будет привносить мир и гармонию в отношения между людьми.
Дева
Разбор бумаг и ответы на электронные письма - это все, что имеет смысл сейчас делать.
Весы
Будьте умеренны во всем. С вашим приливом энергии можно зайти очень далеко.
Скорпион
Вы справитесь с любой проблемой, если проявите упорство.
Стрелец
Будьте терпеливы, контролируйте расходы. Напряженность разряжайте шутками.
Козерог
Не давайте пустых обещаний, за свои слова придется отвечать.
Водолей
Посвятите пятницу работе, а вечер - романтическому свиданию.
Рыбы
Позитивная неделя. Вам многое удастся воплотить в жизнь.