Овен

Отличная неделя для завершения дел. Но не выясняйте отношения со второй половиной.

Телец

Не стоит соглашаться на серьезные перемены без представления о последствиях.

Близнецы

Начало недели принесет вдохновение. Предпринимайте активные усилия для зарабатывания больших денег.

Рак

Избегайте авантюрных мероприятий, лучше отдохните в ближайшие выходные.

Лев

Одно ваше присутствие будет привносить мир и гармонию в отношения между людьми.

Дева

Разбор бумаг и ответы на электронные письма - это все, что имеет смысл сейчас делать.

Весы

Будьте умеренны во всем. С вашим приливом энергии можно зайти очень далеко.

Скорпион

Вы справитесь с любой проблемой, если проявите упорство.

Стрелец

Будьте терпеливы, контролируйте расходы. Напряженность разряжайте шутками.

Козерог

Не давайте пустых обещаний, за свои слова придется отвечать.

Водолей

Посвятите пятницу работе, а вечер - романтическому свиданию.

Рыбы

Позитивная неделя. Вам многое удастся воплотить в жизнь.