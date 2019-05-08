Банк России отчитался об убытке за 2018 год

Банк России получил по итогам прошлого года убыток 434,68 миллиарда рублей. Об этом говорится в годовом отчете ЦБ, опубликованном на сайте регулятора.

В связи с образованием убытка ЦБ не производил отчисления в собственные резервный и социальные фонды. При этом в 2018 году 246,77 миллиарда рублей из своего резервного фонда Центробанк направил на покрытие расходов по имущественным взносам ЦБ в имущество Агентства по страхованию вкладов (АСВ), указывается в отчете.

Банк России объясняет образование убытка по итогам прошлого года предоставлением средств банкам в рамках их санации через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), а также перечислением в бюджет прибыли от участия в капитале Сбербанка, ростом процентных расходов по депозитам на внутреннем рынке и выпущенным долговым обязательствам ЦБ и увеличением расходов от операций с ценными бумагами.

По итогам 2017 года убыток Банка России составил 435,3 миллиарда рублей. 2016 год Банк России закончил с прибылью 43,75 миллиарда рублей, 2015 год - 112,6 миллиарда рублей.