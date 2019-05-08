Беспилотникам могут разрешить свободные полеты на высоте до 150 метров

Беспилотные летательные аппараты смогут совершать полеты на высоте до 150 метров без получения разрешения в Единой системе организации воздушного движения. Об этом говорится в проекте постановления Минтранса, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Правда, если полеты над какой-то территорией запрещены или ограничены, то и беспилотникам там летать будет нельзя.

Ответственность за предотвращение столкновений беспилотников с пилотируемыми воздушными судами и другими объектами в воздухе, а также столкновений с препятствиями на земле возлагается на внешнего пилота, подчеркивается в документе.

В январе в Госдуму был внесен законопроект, совершенствующий регулирование использования беспилотных воздушных судов и уточняющий полномочия правоохранительных органов в данном вопросе. Так, полиции предлагается предоставить право "временно ограничивать нахождение беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве над местом проведения публичного (массового) мероприятия и прилегающей к нему территории", а также "пресекать несанкционированное нахождение беспилотных судов в воздушном пространстве, в том числе посредством уничтожения и повреждения таких судов, подавления или преобразования сигналов дистанционного управления ими".

Полномочиями по регулированию использования БВС предложено также наделить Росгвардию, Федеральную службу охраны и ФСБ "в целях защиты жизни, здоровья и имущества граждан, проведения неотложных следственных действий, оперативно-розыскных и антитеррористических мероприятий", сказано в законопроекте.

По словам главы Комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Василия Пискарева, любые беспилотные летательные аппараты весом от 250 граммов подлежат учету, а о планируемом полете, его месте и времени необходимо уведомлять соответствующие органы. "Человек, который просто купил в интернете дрон и решил запустить его на улице без соответствующего разрешения, уже нарушает закон, за это предусмотрен административный штраф", - поясняет депутат.

Василий Пискарев добавляет, что в основном сейчас использование беспилотников регулируется подзаконными актами. Так, в Москве использование без разрешения беспилотников - коптеров, дронов, авиамоделей и других - в пределах МКАД полностью запрещено с 2016 года, но не законом, а приказом министерства транспорта.

Пискарев напоминает, что за последние годы число нарушений закона с использованием беспилотников выросло вдвое. Было несколько случаев, когда дроны приближались к авиационной технике во время военных парадов и их репетиций - так было в Екатеринбурге и в Хабаровске. Лишь мастерство летчиков позволило избежать столкновения. В 2016 году из-за очень низко летящего дрона чуть не пострадали дети - школьники, приехавшие на экскурсию на Куликово поле.

"Очевидно, что дополнительные меры регулирования здесь необходимы, и наши правоохранительные органы и спецслужбы должны иметь все необходимые полномочия, чтобы обеспечить безопасность граждан",- считает Пискарев. Но пока законопроект не дошел до первого чтения.