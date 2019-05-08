"Бессмертный полк" пройдет по 9 городам в Греции

В нынешнем году акция памяти "Бессмертный Полк" пройдет в девяти греческих городах, сообщили "РГ" организаторы массового мероприятия из Координационного совета российских соотечественников Греции. В их числе Афины, Салоники, Александруполис, Катерини, Коринф, а также другие города не только на материковой части страны, но и на островах Крит, Корфу, Лефкада и Лесбос.

В столице Греции пройдет наиболее массовое шествие, после чего в самом центре Афин состоится праздничный концерн по случаю Дня Великой Победы, а завершит мероприятие зрелищный салют.

Надо отметить, что из года в год масштаб всенародной акции в Греции стремительно растет. Так, если в 2015 году в Афинах собиралось лишь несколько десятков "однополчан", то в 2016-ом счет пошел на сотни человек, а в 2017-ом - уже на тысячи.

Абсолютный рекорд был поставлен в прошлом году, когда на улицы греческой столицы, по различным подсчетам, вышли от 5 до 7 тысяч граждан с портретами ветеранов Великой Отечественной войны.

Отличительной чертой марша "Бессмертного полка" в Греции является не только массовое участие в нем представителей обширной местной русскоязычной диаспоры, но и значительного числа самих греков, которые гордо проносят фотографии своих родственников, воевавших на фронтах Второй мировой войны и участников антифашистского сопротивления.