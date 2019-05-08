"Бессмертный полк" прошел в Загребе

В среду, 8 мая, в Загребе во второй раз состоялась акция "Бессмертный полк" в честь победы антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне.

Шествие в Хорватии было организовано 8 мая - в день освобождения города Загреба. Оно проходило под названием "Бессмертный партизанский отряд" как дань памяти многочисленным югославским партизанам, героически сражавшимся против немецко-фашистских захватчиков.

"Участники "Бессмертного полка" со всей Хорватии прошли маршрутом от площади Жертв Фашизма до площади Республики, - говорится в сообщении российской дипмиссии в Загребе. - В акции участвовало около 400 человек, в том числе и посол России в Хорватии Анвар Азимов. Организаторами шествия выступили Союз антифашистских борцов и антифашистов Республики Хорватии, а также Координационный совет соотечественников Хорватии при поддержке представительства Россотрудничества в Хорватии".

Как отметили дипломаты, "шествие завершилось на площади Республики концертом военных песен в исполнении хора "Калинка", участники акции запустили в небо 74 воздушных шара с бумажными голубями - символами мира".