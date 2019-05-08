Впервые в 2014 году в ней участвовало около тысячи человек, в 2018-м - 45 тысяч. Фото: Евгения Евреинова

Самым массовым мероприятием в истории Киргизии скорее всего станет марш "Бессмертного полка". Только в Бишкеке он соберет не менее 50 тысяч человек.

- Марш станет основным мероприятием, который планируется 9 мая в столице и других городах республики в рамках празднования Дня победы, - сообщили в правительстве КР. - Также запланировано проведение "круглых столов", лекций для студентов вузов, классных часов для учащихся общеобразовательных учреждений с участием ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

По словам вице-мэра Бишкека Татьяны Кузнецовой, шествие пройдет в новом формате. "Обычно во время движения колонны не хватает музыкального сопровождения. Мы хотим попросить бишкекчан, окна квартир которых выходят на улицу Абдрахманова, включить патриотическую музыку", - рассказала она. Кстати, в 2019 году преподаватель Киргизского государственного музыкального училища имени Куренкеева Игорь Черников написал песню специально для народной акции.

- По ней уже сняли ролик. Увидеть его можно в социальных сетях, на страницах, посвященных акции, - рассказала координатор "Бессмертного полка" в Киргизии Зульфира Хайбуллина. По ее мнению, только в столице количество участников марша может превысить 50 тысяч человек. В Бишкеке акция проходит уже в пятый раз. Впервые в 2014 году в ней участвовало около тысячи человек, в 2018-м - 45 тысяч. В прошлый раз колонну возглавил президент КР Сооронбай Жээнбеков. Он нес портрет деда Жээнбека Пирназарова, пропавшего без вести во время войны.

"Бессмертный полк" пройдет не только в Бишкеке, но и в других городах страны. Депутаты Бишкекского городского кенеша (совета) направили письма в 31 населенный пункт республики с тем, чтобы акция началась одновременно в 10 утра девятого мая.

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Во время шествия "Бессмертного полка" пронесут копию знамени Победы. Ее передало депутатам Бишкекского городского кенеша посольство России в Киргизии.



- Мы передаем копию знамени Победы, которое было установлено на Рейхстаге, учитывая, какое внимание уделяется в Киргизстане празднованию Победы и событиям, связанным с войной. 363 тысячи человек из Киргизии ушли на фронт, более 90 тысяч из них погибли. В стране большое внимание уделяется сохранению памяти о тех событиях, - рассказал чрезвычайный и полномочный посол РФ в КР Николай Удовиченко.

Героев помним

В городе Джалал-Абаде ассоциация "Славянская диаспора" установила памятник участникам Великой Отечественной войны. Обелиск появился на старом городском кладбище, где похоронены советские бойцы, проходившие лечение в местном госпитале. В мероприятии приняли участие представители мэрии города, российские и киргизские военные, местные жители. Кстати, из самого Джалал-Абада на фронт отправились свыше 10 тысяч горожан. Домой вернулись только 5024 человека.