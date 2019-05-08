Болтон сообщил о планах США разорвать связь Кубы и Венесуэлы

Вашингтон намерен и дальше препятствовать развитию отношений между Кубой Венесуэлой, подтвердил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Американцы "продолжит разрывать связи между двумя странами", написал Болтон на своей странице в Twitter. По его словам, власть Гаваны над Каракасом закончится, когда венесуэльский народ выступит за свободу.

Ранее США заблокировали поставки нефти из Венесуэлы на Кубу. По оценкам экспертов, Вашингтон не скрывает планов свержения законно избранного президента Николаса Мадуро, задействует для дестабилизации ситуации оппозиционера Хуана Гуайдо. Отрабатываемые в Венесуэле технологии "цветной революции" США намерены применить также в Никарагуа и на Кубе.