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08.05.2019 14:59
Рубрика: В мире

Бывший советский военный госпиталь в Польше стал туристическим объектом

Текст, фото: Ариадна Рокоссовская (Москва-Легница)
Спустя десятки лет после окончательного вывода российских военных частей из Польши, бывший военный госпиталь в городе Легница стал настоящей Меккой для фанатов индустриального и милитари-туризма. Недавно владелец объекта снял охрану с территории, которая в течение многих лет была отгорожена от окружающей жизни забором и воротами на замке.

"Легница - то русских столица", - так шутили после войны поляки. Этот город в Нижнесилезском воеводстве Польши стал польским по решению Потсдамской конференции 1945 года. Тогда жителей бывшего немецкого Лигница выселили в Германию, в опустевшие казармы начала 20 века поселили польских военных, а на квадрате в две трети территории города был размещен штаб Северной группы советских войск.

Фото: Ариадна Рокоссовская
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Этот "квадрат", в котором жили тысячи военнослужащих с семьями, был городом в городе, причем, что важно, городом советским в городе польском. Там была отдельная телекоммуникация и энергосистема, советские магазины, пекарни, рестораны, почта, школа, детский сад, пожарная часть, кинотеатр и даже радио и телевидение. На территорию "квадрата" вели два входа с запирающимися воротами, которые охраняли вооруженные часовые, по всей территории были расставлены деревянные патрульные будки. Вход сюда с польской части Легницы был воспрещен, однако поляки довольно часто ухитрялись проникнуть на "московскую территорию" - то в гости к знакомым, то за покупками в местный универмаг, в котором и сегодня размещается магазин.

Сегодня в "квадрате" мало что напоминает о советском прошлом. Дом офицеров, где военнослужащие любили проводить свободное время с алкоголем и музыкой, превратился в Епископскую курию и высшую духовную семинарию, вместо В.И. Ленина на постаменте перед главным штабом СГВ появился польский король Владислав Ягелло, а резиденция первого командующего на улице Стефана Окшеи стала отелем и рестораном "Резиденция".

Легницкая стена, отделяющая легендарный "квадрат" от остальной части города, простояла на четыре года дольше, чем знаменитая берлинская стена. Фрагмент этого бетонного ограждения - незаметный, лишившийся венчавшей его когда-то колючей проволоки, красноречиво отделяет польский стадион от бывшего советского штаба, где теперь располагается пенсионный фонд, и совершенно не вписывается в антураж этого района с утопающими в зелени шикарными виллами. Этот кусок стены не является памятником, и на нем нет никакой информационной таблички, поясняющей, что здесь когда-то была "Малая Москва" - так называли город местные жители.

Фото: pnas.org
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Единственное место, которое мгновенно переносит каждого гостя Легницы в "советское прошлое", - огромный комплекс зданий научно-методического медицинского центра Северной группы войск в Легнице со своим бассейном, кинотеатром, магазином и спортивным залом. Когда-то попасть сюда было пределом мечтаний поляков - советские окулисты бесплатно лечили польских пациентов, и проводили операции на глазах, которые не делались в те времена в Польше. И советские военнослужащие, по воспоминаниям местных жителей, старались заболеть или получить небольшую травму, чтобы хоть ненадолго попасть в этот окруженный парком госпиталь на окраине города, вполне сравнимый с пансионатом, да еще и с офицерским пайком.

Когда в 1993-м году российские войска покинули территорию Польши, гигантский объект выкупили частные предприниматели. Но не смогли не только вдохнуть в него жизнь, но и просто поддерживать в более или менее приличном состоянии. Сегодня сюда целенаправленно едут туристы со всей Европы - несколько месяцев назад владельцы сняли охрану и убрали висячие замки. Предприимчивые местные жители сразу же вынесли все, что представляло хоть какую-то ценность, включая канализационные люки, хулиганы разбили все стекла. Заброшенный гигантский объект привлекает исследователей старины и туристов, а не инвесторов, и постепенно превращается в руины. 

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