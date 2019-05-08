ЦБ запретил работу микрофинансовой компании "Мани Фанни"

Банк России 8 мая исключил из реестра микрофинансовых организаций микрофинансовую компанию "Мани Фанни Онлайн". Это означает автоматический запрет на ее законную деятельность.

ЦБ указал, что "Мани Фанни Онлайн" в течение года неоднократно нарушала требования законодательства, регулирующего микрофинансовую деятельность. В частности, Банк России уличил компанию в неисполнении обязательных предписаний, предоставлении недостоверных отчетных данных регулятору, а также неоднократном снижении капитала за последний год ниже допустимых законодательством значений.

По подсчетам рейтингового агентства "Эксперт РА", "Мани Фанни Онлайн" по итогам 2018 года заняла 13-е место на рынке по величине портфеля. Размер активов компании составил по итогам прошлого года 1,3 миллиарда рублей.

В конце апреля 2019 года гендиректор "Мани Фанни Онлайн" Александр Шустов в письме порталу banki.ru сообщил, что компания вынуждена приостановить реальную деятельность из-за резкого оттока инвестиций. До этого участники форума портала писали о проблемах с выплатами средств инвесторам.