Чародей: пять главных песен Евгения Крылатова

Евгений Павлович Крылатов, автор музыки к более чем 150 художественным фильмам и мультфильмам, песен, буквально каждая вторая-третья из которых знакома любому советскому человеку, скончался в возрасте 85 лет.

Давайте вспомним пять наиболее светлых, наиболее любимых.

Волшебный - до слез - "Лесной олень" на стихи прекрасного поэта Юрия Энтина, в исполнении Аиды Ведищевой. Визитная карточка фильма Юрия Победоносцева "Ох уж эта Настя!" - про фантазерку и выдумщицу Настю Рябинину, которую сыграла Ирина Волкова.

После, к сожалению, решившая не связывать свою судьбу с кинематографом.

"Приключения Электроника" - один из главных советских фильмов восьмидесятых и один из главных советских детских фильмов в принципе. В немалой степени - благодаря песням Евгения Павловича и Юрия Сергеевича Энтина: "До чего дошел прогресс", "Это что же такое", "Это знает всякий", "Песенка Урри", "Песенка Стампа", и, конечно, воистину бессмертные "Крылатые качели", в оригинале - в исполнении детского хора Большого театра.

Еще одна легендарнейшая песня, любовь к которой переоценить невозможно - "Прекрасное далеко" из "Гостьи из будущего". Слова написал, разумеется, Энтин. Первую версию "Далеко" спела Татьяна Дасковская, но этот вариант композитора не устроил и он настоял на другом варианте - в исполнении трио "Меридиан".

Той записью Крылатов руководил лично, оставшись очень доволен результатом.

Солирующие золотой трубой "Три белых коня" - из "народной" новогодней сказки по братьям Стругацким "Чародеи". В оригинале спела "Коней" (во что сложно поверить, если не знать) Лариса Долина - детским фальцетом!

"Песенка о шпаге". Крылатов, Энтин, Миронов. Детский приключенческий фильм Владимира Бычкова "Достояние республики" - любимец советских мальчишек, вплоть до ролевой модели.