Чего ждут ценители "Волшебной флейты" от фестиваля в Минске

То, что гениальная природа музыки не терпит фальшивых нот, поведали миру задолго до "Волшебной флейты" Моцарта древние греки, предложив свой универсальный инструмент, сопоставимый с тональностью певчих птиц.

Уловить все нюансы этого древнейшего оркестрового солиста предлагают в белорусской столице организаторы второго фестиваля "Белорусские флейтовые дни", который с 23 мая на четыре дня соберет не только исполнителей из всех регионов РБ, но и их зарубежных коллег, сообщает БЕЛТА.

В этом году музыкальный форум посвящается 225-летию со дня рождения баварского мастера, композитора и создателя современного инструмента Теобальда Бема. "А особым гостем программы станет его потомок - немецкий лингвист и историк Людвиг Бем из Германии", - рассказали организаторы фестиваля. Кстати, среди приглашенных исполнителей указан и венгерский музыкант Бенедек Чалог, и доцент Московской государственной консерватории Ольга Ивушейкова.

Знатокам духовых инструментов доподлинно известно, что миру оставлено в наследство четыре разновидности флейты: сопрановая, пикколо, басовая и альтовая. Разные по размеру и даже по форме, все они готовы поражать и интонацией певчих птиц. Достаточно прислушаться к голосу соловья в "Пасторальной симфонии" Бетховена или к пению черного скворца у французского маэстро Мессиана, а можно напомнить и о звуках веселого птичьего соло в симфонической сказке Прокофьева "Петя и волк".

Но флейта, убедила меня популярная в странах Содружества солистка и педагог молдавской консерватории Анастасия Гусарова, готова петь не только весело и беззаботно. Она может петь нежно и сильно, мягко и серебристо, как в чарующей мелодии из оперы Глюка "Орфей". Неслучайно этот инструмент считался атрибутом древнегреческого бога Пана.

Более того, любимый гамлетовский инструмент может имитировать и человеческий голос, недаром его звук сравнивают с колоратурным сопрано. Да и само его название происходит от латинского слова flatus, обозначающего дуновение. Даже у коренных обитателей Америки, уточняют музыковеды, концерты не обходились без тростниковой и даже каменной флейты. О звуках этого чарующего инструмента нам повествует и Лонгфелло в "Песне о Гайавате".

Будет абсолютно уместным добавить, что сотни веков назад флейта называлась сирингой. Знатокам духовых инструментов известны и такие ее разновидности, как русские кугиклы, индейская сампоньа, грузинские ларчеми. Кстати, еще два века назад игра на флейте считалась признаком хорошего тона и непременным элементом сопровождения в высшем обществе.

Во время майского белорусского фестиваля пройдут лекции, серия мастер-классов и несколько концертов. Кроме того, на полях форума выступят музыканты Большого театра Беларуси, академического симфонического оркестра, президентского оркестра РБ и ансамбля барочной музыки "Камерные солисты Минска".

"Ожидается, что фестиваль посетят более 500 человек - флейтисты, педагоги и просто любители музыкального искусства, которые получат невероятный заряд вдохновения для дальнейшего профессионального роста", - убеждены организаторы музыкального торжества.