Чем наполнены будни "зеленых городов" Беларуси

Дорожные карты, которые в этом столетии сопровождают основные векторы прогресса в глобальной политике, оказались востребованы и при формировании экологических систем мегаполисов Союзного государства.

Приступили к их детальному наполнению и исполнительные структуры в белорусской столице. Совместно с Европейским банком реконструкции и развития в первую неделю мая в городской ратуше уже стартовал проект "Зеленый город", сообщают местные источники. Следует напомнить, что забота о красоте и экологической безопасности населения вошла и в программу второго года трилогии "Малой родины", инициированной еще в 2018 году главой Беларуси.

Правительство РБ уже поставило задачу перед руководством областей ежегодно по весне утверждать и реализовывать планы по озеленению населенных пунктов, обращая особое внимание на территории новостроек. Пока минимальные значения нормативов для регионов страны составляют от 9 до 20 кв.м/чел. в жилой застройке и 40 процентов площади застроенной части города. Расчет этих показателей, пояснили БЕЛТА в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, проводится в соответствии с местным законодательством.

В республике, в частности, предстоит довести озеленение городов до уровня 40 процентов, в том числе. Хотя до сих пор из 127 городов и районных центров, констатирует агентство, эти показатели не достигнуты: по уровню озеленения - в 80 городах, по доле площади под деревьями и кустарниками - в 72 городах РБ. Правда, в министерстве дали понять, что это пока только предварительные данные, "которые были собраны в сжатые сроки и с применением различных методик; итоговые показатели будут оглашены в течение текущего года".

В Минске, уточняют эксперты, показатель озеленения в перспективе может составить от 30% до 55% в смешанной многоквартирной застройке, а в усадебной зоне этот показатель может оказаться еще выше. А в Бресте и в Витебске лет через десять уровень озеленения жилых массивов достигнет 45 процентов; чуть скромнее показатели прогнозируются в Гомеле, Гродно и Могилеве.

Согласно национальному плану, уточнили в министерстве, в этом году более 240 тысяч деревьев и кустарников высадят в населенных пунктах страны. Это сравнительно небольшая цифра, полагают эксперты. Но "если каждый житель будет каждый год сажать хотя бы по одному дереву, то ежегодно в городах и селах страны появится на 9 млн деревьев больше", - отметили в Минприроды, подчеркнув, что в их планы входит и комплексная работа по экологическому развитию регионов.

Например, в Орше тоже готовится масштабный пилотный "зеленый проект". Специалисты будут заниматься не только созданием экологической карты мегаполиса, но и вопросами использования вторичных материальных ресурсов, предотвращения загрязнения окружающей среды, рационального использования полезных ископаемых. Этот опыт планируется перенести и на другие территории РБ, в первую очередь, на одиннадцать крупных городов, определенных в стране как точки экономического роста.

Следует напомнить, что уже десять лет, начиная с 2009 года, 120 городов мира оцениваются по параметрам санитарно-гигиенического и экологического менеджмента, качества воздуха, земли, эксплуатации зданий, водоснабжения, выбросов в атмосферу. Именно эти данные и позволяют определить лидера по экологическому комфорту для населения. И первым призером на европейском континенте, который получил звание "Зелёной столицы", стал Стокгольм, который сейчас предстаёт перед жителями и гостями Швеции городом с огромными зелёными пространствами. Более того, к 2050 году шведы планируют полностью отказаться в городе от ископаемого топлива и перейти на "зелёную" энергетику. Столицей "Гринпис" называют и канадский Ванкувер. Именно здесь зародилось движение в защиту природы, здесь же находится и штаб-квартира главной "зелёной" организации мира.

Дополнительным стимулом в Беларуси к более продуктивным усилиям может стать и введение рейтинга экологического развития регионов. Он будет отражать усилия местных органов власти по обеспечению благоприятной окружающей среды и высокого качества жизни населения, резюмирует агентство.