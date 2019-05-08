Дебютный бой Александра Усика в супертяжелом весе отложен

Украинский боксер Александр Усик, являвшийся абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, отказался от боя с россиянином Денисом Лебедевым и потерял пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA) ради перехода в супертяжелую весовую категорию. Однако его дебютный поединок в новом весе откладывается.

Усик должен был драться с камерунцем Карлосом Такамом 25 мая. Однако, как сообщил промоутер Эдди Хирн, этот бой будет перенесен из-за травмы, которую получил украинец.

"В связи с травмой бицепса Усик вынужден отложить дебют в супертяжелом весе против Карлоса Такама, запланированный на 25 мая, - написал Хирн в Twitter. - Заявление по этому бою будет сделано в скором времени".

Последний на сегодняшний день поединок Усик провел в ноябре прошлого года - тогда он нокаутировал британца Тони Беллью. На счету украинца 16 побед на профессиональном ринге, из них 12 - нокаутом.