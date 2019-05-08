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Дешевый Redmi от Xiaomi почти готов к анонсу. Что о нем известно

08.05.2019,  
15:04
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Флагманский смартфон Redmi, который готовит к выходу Xiaomi, получит встроенный в экран сканер отпечатка пальца. Об этом на своей странице в социальной сети Weibo сообщил Лу Вэйбин, руководитель Redmi.

Вэйбин не рассказал об этом напрямую - вместо этого он выложил снимок экрана, на котором видна иконка со схематичным изображением отпечатка пальца. Она расположена в нижней части экрана.

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Таким образом ушла интрига - где будет размещаться дактилоскопический сканер. Ранее Лу Вэйбин назвал встроенный в экран датчик чересчур дорогим решением, однако компания, по всей видимости, нашла способ и инновацию внедрить, и цену оставить на приемлемом уровне.

Название нового Redmi пока держится в секрете. По соцсетям гуляют изображения защитных пленок разной степени отфотошопленности, поэтому верить этой информации вряд ли стоит.

Помимо топового процессора Snapdragon 855, новый флагман Redmi получит модуль NFC для бесконтактных платежей (что нетипично для данной линейки). Эту информацию также подтвердил Лу Вэйбин. Еще одной фишкой смартфона может стать выдвижная фронтальная камера.

Среди других характеристик условного "Redmi 855" - тройная основная камера, безрамочный 6,39-дюймовый экран, быстрая зарядка и мощный аккумулятор, а также 8/128 Гб оперативной и постоянной памяти.

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