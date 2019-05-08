Для учителей создадут правила поведения в соцсетях

Министерство просвещения разработает рекомендованный свод правил поведения в социальных сетях специально для педагогов российских школ. Планируется, что рекомендации будут созданы уже к началу нового учебного года.

- В условиях социальных медиа и интернет-коммуникаций вопрос формирования профессионального имиджа приобретает особое значение, - рассказал директор департамента международного сотрудничества и связей с общественностью ведомства Андрей Емельянов. - В помощь педагогам минпросвещения вместе с Профсоюзом работников народного образования и науки РФ планирует разработать соответствующие рекомендации и направить их во все регионы страны.

Раннее в группе "Мы учителя", которая создана министерством просвещения в "Одноклассниках", был запущен опрос: "Нужен ли курс безопасного ведения социальных сетей для педагогов?". В опросе может принять участие любой желающий.

Поводом и для опроса, и для бурного обсуждения темы стал скандал с увольнением учителя русского языка из Барнаула Татьяны Кувшинниковой. Она лишилась работы из-за якобы откровенных фото: занимаясь моржеванием, выложила в интернет "зимние" снимки в платье с бретельками и закрытом купальнике. Причем этот случай - далеко не первый в череде увольнений педагогов за фото в соцсетях.

Коллегу решили поддержать тысячи учителей по всей стране. Они выкладывали снимки в купальниках, из тренажерных залов, из отпуска с хештегом Учителятожелюди#. При этом сама Татьяна Кувшинникова попросила коллег "не раздеваться" в ее поддержку.

Так может ли все-таки учитель выкладывать личные фото в Instagram? Где граница того, что он может себе позволить, а что - нет? На эти вопросы как раз и ответят рекомендации, разработанные в министерстве.

- Практики информирования учителей и учащихся о правилах ведения соцсетей широко распространены, - отметил Андрей Емельянов. - В ряде стран школы, колледжи и университеты разрабатывают собственные руководства и инструкции для того, чтобы преподаватели, сотрудники и ученики следовали стандартам поведения при использовании социальных медиа в профессиональных целях или личных целях. При этом, как правило, затрагивается широкий спектр веб-сайтов, чатов, приложений, мессенджеров, видеохостингов.

Кстати

Для школьников основы безопасности в соцсетях тоже актуальны. Этому вопросу каждый год в России посвящаются тематические уроки и акции. Например, Единый урок интернет-безопасности или Всероссийская акция "Урок цифры".