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08.05.2019 08:07
Рубрика: Общество

Популярную пищевую добавку запретили из-за фатального вреда здоровью

Текст: Наталья Панасенко
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Пищевая добавка E171 (диоксид титана) признана во Франции опасной для здоровья. Продажа продуктов, содержащих Е171, будет запрещена с 1 января 2020 года. Два министерства: экономики и окружающей среды - заявили, что последуют советам экспертов в области здравоохранения.

Официально диоксид титана до сих пор считался совершенно безвредным. Эта пищевая добавка часто используется в качестве белого покрытия для конфет, хлебобулочных изделий, жевательной резинки, таблеток (включая добавки) и драже. Е171 добавляют в готовые соусы, сыр, пирожные, солнцезащитные кремы, зубную пасту и пр.
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Потребителей уверяют, что вещество полностью выводится из организма, пишет Zentrum. Но эксперименты с Е171 показывают, что диоксид титана может накапливаться в организме, например, в печени, легких, кишечнике и даже в мозге.

Считается, что это вещество усиливает в организме окислительный процесс и приводит к воспалительным реакциям. В кишечнике такому эффекту может способствовать синдром раздраженного кишечника, который, в свою очередь, может быть причиной многих хронических заболеваний.

Диоксид титана, вероятно, способствует образованию опухолей. Об этом говорят исследования французских ученых. В течение 100 дней животным давали питьевую воду с Е171 - в тех количествах, которые многие люди принимают с ежедневным приемом таблеток, драже, пищевых добавок и т. д. У 40 процентов крыс были выявлены предраковые изменения кишечника.

Фото: pixabay.com
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В апреле 2019 года Французское национальное агентство санитарной безопасности пищевой продукции, окружающей среды и труда опубликовало результаты 25 новых исследований токсичности диоксида титана, которые были проведены с 2017 года.

Многие французские производители конфет уже прекратили использование диоксида титана и переходят на давно известные ему альтернативы.

Таким образом, Франция первая страна, в которой использование диоксида титана в пищевой промышленности будет официально запрещено.

Общество Наука В мире Европа Франция Медицина и здоровое питание Онкология: как победить рак
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