Фигуристка Трусова претендует на звание молодой спортсменки года

Российская фигуристка Александра Трусова вошла в число претендентов на звание лучшей молодой спортсменки года в Европе среди представителей зимних видов спорта. Об этом сообщается на официальном сайте Европейских олимпийских комитетов.

В нынешнем сезоне 14-летняя россиянка стала серебряным призером чемпионата России, поразив всех исполнением четверных прыжков. Трусова является двукратной чемпионкой мира среди юниоров, также Александра - победительница (2017/18) и серебряный призер (2018/19) финалов юниорского Гран-при.

Помимо Трусовой, на звание лучшего молодого спортсмена Старого света претендуют горнолыжница из Австрии Магдалена Эггер, сноубордистка Анника Софии Морган из германии и словацкая шорт-трекистка Петра Руснакова. Единственным юношей, в этом году номинированным на почетное звание, является венгерский шорт-трекист Аттила Талабош.