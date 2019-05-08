Принят Государственной Думой 18 апреля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 22 апреля 2019 года

Статья 1

Внести в статью 43 Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 года N 4468-I "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, и их семей" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 9, ст. 328; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 49, ст. 4693; 1998, N 30, ст. 3613; 2002, N 27, ст. 2620; N 30, ст. 3033; 2003, N 27, ст. 2700; 2007, N 49, ст. 6072; 2011, N 30, ст. 4595; N 46, ст. 6407; 2016, N 27, ст. 4160; 2017, N 27, ст. 3951) изменение, дополнив ее частью третьей следующего содержания:

"Часть вторая настоящей статьи не применяется при исчислении пенсий, назначаемых лицам, указанным в статье 1 настоящего Закона, являющимся участниками Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах "а" - "ж" и "и" подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах".".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 мая 2019 года.

Президент Российской Федерации В. Путин