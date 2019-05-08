Федеральный закон от 1 мая 2019 г. N 68-ФЗ "О ратификации Протокола о порядке передачи наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, являющихся вещественными доказательствами по уголовным делам"

Принят Государственной Думой 11 апреля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 22 апреля 2019 года

Ратифицировать Протокол о порядке передачи наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, являющихся вещественными доказательствами по уголовным делам, подписанный от имени Российской Федерации в городе Сочи 11 октября 2017 года (далее - Протокол), со следующей оговоркой:

"Российская Федерация в отношении статьи 14 Протокола заявляет, что, если другим международным договором Российской Федерации установлены условия сотрудничества менее благоприятные, чем те, которые предусмотрены Протоколом, Российская Федерация на основе взаимности будет применять положения Протокола".

Президент Российской Федерации В. Путин