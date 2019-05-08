Федеральный закон от 1 мая 2019 года N 70-ФЗ "О внесении изменений в статьи 1 и 8 Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд""

Принят Государственной Думой 10 апреля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 22 апреля 2019 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; N 50, ст. 7343; 2012, N 53, ст. 7649; 2013, N 23, ст. 2873; N 27, ст. 3452; N 51, ст. 6699; N 52, ст. 6961; 2015, N 1, ст. 11; N 27, ст. 3950; N 29, ст. 4375; 2016, N 27, ст. 4169, 4254; 2017, N 1, ст. 15; N 24, ст. 3477; 2018, N 1, ст. 54, 80, 89; N 27, ст. 3957; N 32, ст. 5134; N 45, ст. 6846; N 49, ст. 7524) следующие изменения:

1) в части 2 статьи 1:

а) подпункт "а" пункта 4 после слов "за счет" дополнить словами "средств, полученных в качестве дара, в том числе пожертвования (благотворительного пожертвования), по завещанию,";

б) подпункт "а" пункта 5 после слов "за счет" дополнить словами "средств, полученных в качестве дара, в том числе пожертвования, по завещанию,";

2) статью 8 дополнить частью 121 следующего содержания:

"121. До 1 октября 2019 года бюджетные учреждения, государственные, муниципальные унитарные предприятия вправе изменить и (или) утвердить положение о закупке и план закупки для осуществления закупок, предусмотренных подпунктом "а" пункта 4, подпунктом "а" пункта 5 части 2 статьи 1 настоящего Федерального закона, в 2019 году.".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; N 27, ст. 3480; N 52, ст. 6961; 2014, N 23, ст. 2925; N 30, ст. 4225; N 48, ст. 6637; N 49, ст. 6925; 2015, N 1, ст. 11, 51, 72; N 10, ст. 1418; N 27, ст. 3979; N 29, ст. 4342, 4353, 4375; 2016, N 1, ст. 10, 89; N 11, ст. 1493; N 15, ст. 2058; N 23, ст. 3291; N 27, ст. 4253, 4254, 4298; 2017, N 1, ст. 15, 41; N 9, ст. 1277; N 14, ст. 2004; N 18, ст. 2660; N 24, ст. 3475, 3477; N 31, ст. 4747, 4780; 2018, N 1, ст. 59, 87, 88, 90; N 18, ст. 2578; N 27, ст. 3957; N 31, ст. 4861; N 45, ст. 6848; N 53, ст. 8428, 8438, 8444; Российская газета, 2019, 3 апреля) следующие изменения:

1) в части 3 статьи 14 во втором предложении слова "обязаны разместить" заменить словом "размещают", дополнить словами ", если такими актами не установлено иное";

2) в статье 15:

а) пункт 1 части 2 после слов "за счет" дополнить словами "средств, полученных в качестве дара, в том числе пожертвования (благотворительного пожертвования), по завещанию,";

б) подпункт "а" пункта 2 части 21 после слов "за счет" дополнить словами "средств, полученных в качестве дара, в том числе пожертвования, по завещанию,";

3) статью 34 дополнить частью 291 следующего содержания:

"291. При осуществлении закупки в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 56, пунктом 2 части 2 статьи 561, пунктом 3 части 2 статьи 84 настоящего Федерального закона в контракт может быть включено условие о выполнении подрядчиком работ, об оказании исполнителем услуг самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению обязательств, предусмотренных контрактом.";

4) в пункте 2 части 2 статьи 56 слова "к системам обеспечения безопасности музейных предметов" заменить словами "библиотеки, к системам обеспечения безопасности и (или) сохранности музейных предметов";

5) в пункте 2 части 2 статьи 561 слова "к системам обеспечения безопасности музейных предметов" заменить словами "библиотеки, к системам обеспечения безопасности и (или) сохранности музейных предметов";

6) в статье 93:

а) в части 1:

в пункте 5 после слов "дворец культуры," дополнить словами "дом (центр) народного творчества, дом (центр) ремесел", слова "четырехсот тысяч" заменить словами "шестисот тысяч", слова "пятьдесят процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем двадцать миллионов рублей" заменить словами "пять миллионов рублей или не должен превышать пятьдесят процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем тридцать миллионов рублей";

в пункте 10 слова "государственных музейного, библиотечного, архивного фондов" заменить словами "Музейного фонда Российской Федерации, Архивного фонда Российской Федерации, национального библиотечного фонда";

пункт 13 изложить в следующей редакции:

"13) закупка произведений литературы и искусства определенных авторов (за исключением случаев приобретения фильмов в целях проката), прав на произведения литературы и искусства определенных авторов, исполнений конкретных исполнителей, прав на исполнения конкретных исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей для нужд заказчиков, прав на фонограммы конкретных изготовителей для нужд заказчиков в случае, если единственному лицу принадлежат исключительные права или исключительные лицензии на такие произведения, исполнения, фонограммы;";

в пункте 17 после слов "дворцом культуры," дополнить словами "домом (центром) народного творчества, домом (центром) ремесел,", после слов "поставки декораций" дополнить словами "(в том числе для обеспечения сценических, аудиовизуальных эффектов)", после слов "создания декораций" дополнить словами "(в том числе для обеспечения сценических, аудиовизуальных эффектов)", слова "театрального реквизита" заменить словами "театрального (концертного) реквизита, музыкальных инструментов";

б) в части 3 цифры "15, 16," заменить цифрами "10,13 - 17,";

7) в пункте 1 части 4 статьи 94 цифры "1 - 9" заменить цифрами "1 - 10, 13";

8) в пункте 7 части 2 статьи 103 слова "государственных музейного, библиотечного, архивного фондов" заменить словами "Музейного фонда Российской Федерации, Архивного фонда Российской Федерации, национального библиотечного фонда", дополнить словами ", о физическом лице, с которым заключен контракт в соответствии с пунктами 13 и 17 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона";

9) статью 112 дополнить частью 422 следующего содержания:

"422.. До 1 октября 2019 года бюджетные учреждения, государственные, муниципальные унитарные предприятия вправе изменить или утвердить правовой акт, регламентирующий в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" правила закупки, для осуществления закупок, предусмотренных пунктом 1 части 2, подпунктом "а" пункта 2 части 21 статьи 15 настоящего Федерального закона, в 2019 году.".

Статья 3

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней после дня его официального опубликования.

2. Положения части 291 статьи 34, пункта 2 части 2 статьи 56, пункта 2 части 2 статьи 561 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (в редакции настоящего Федерального закона) применяются к отношениям, связанным с осуществлением закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, извещения об осуществлении которых размещены в единой информационной системе в сфере закупок после дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации В. Путин