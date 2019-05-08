Федеральный закон от 1 мая 2019 г. N 73-ФЗ "О внесении изменения в статью 3 Федерального закона "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами""

Принят Государственной Думой 18 апреля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 22 апреля 2019 года

Статья 1

Внести в статью 3 Федерального закона от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 19, ст. 2306; 2014, N 52, ст. 7542; 2015, N 48, ст. 6720) изменение, дополнив ее частью 4 следующего содержания:

"4. В случае получения в результате принятия наследства в соответствии с законодательством Российской Федерации или законодательством иностранного государства лицами, указанными в части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, счетов (вкладов), наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в прямое и косвенное (через третьих лиц) владение и (или) пользование иностранных финансовых инструментов, а также приобретения статуса учредителя и (или) бенефициара учрежденного в соответствии с законодательством иностранного государства доверительного управления наследственным имуществом (наследственного фонда, траста) указанные лица обязаны в течение шести месяцев со дня принятия наследства или передачи иностранных финансовых инструментов учредителю и (или) бенефициару доверительного управления наследственным имуществом (наследственного фонда, траста) закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение полученных иностранных финансовых инструментов, прекратить владение и (или) пользование иностранными финансовыми инструментами иным способом.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин