Федеральный закон от 1 мая 2019 г. N 74-ФЗ "О внесении изменений в статью 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)""

Принят Государственной Думой 18 апреля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 22 апреля 2019 года

Статья 1

Внести в статью 74 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2004, N 31, ст. 3233; 2008, N 42, ст. 4699; 2011, N 27, ст. 3873; 2013, N 27, ст. 3438; 2014, N 52, ст. 7543; 2018, N 32, ст. 5115) следующие изменения:

1) часть первую после слов "до 0,1 процента минимального размера уставного капитала" дополнить словами "(за исключением случая, предусмотренного частью второй настоящей статьи)";

2) дополнить новой частью второй следующего содержания:

"В случае нарушения кредитной организацией требований Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и (или) нормативных актов Банка России, принятых в соответствии с указанным Федеральным законом, Банк России помимо применения мер, предусмотренных частью первой настоящей статьи (за исключением взыскания штрафа), имеет право взыскивать с кредитной организации штраф в размере до 0,1 процента размера собственных средств (капитала) кредитной организации, но не менее 100 тысяч рублей.";

3) часть вторую считать частью третьей и в ней пункт 1 дополнить словами "(за исключением случая, предусмотренного частью четвертой настоящей статьи)";

4) дополнить новой частью четвертой следующего содержания:

"В случае неисполнения кредитной организацией в установленный Банком России срок предписаний Банка России об устранении нарушений Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и (или) нормативных актов Банка России, принятых в соответствии с указанным Федеральным законом, а также в случае, если эти нарушения создали реальную угрозу интересам ее кредиторов (вкладчиков), Банк России вправе применить к кредитной организации меры, предусмотренные пунктами 2 - 7 части третьей настоящей статьи, и (или) взыскать с кредитной организации штраф в размере до 1 процента размера собственных средств (капитала) кредитной организации, но не менее 1 миллиона рублей.";

5) часть третью считать частью пятой;

6) часть четвертую считать частью шестой и в ней в пункте 2 слово "второй" заменить словом "третьей";

7) части пятую - седьмую считать соответственно частями седьмой - девятой;

8) часть восьмую считать частью десятой и в ней слово "седьмой" заменить словом "девятой";

9) части девятую - одиннадцатую считать соответственно частями одиннадцатой - тринадцатой;

10) часть двенадцатую считать частью четырнадцатой и в ней слово "четвертой" заменить словом "шестой";

11) часть тринадцатую считать частью пятнадцатой и в ней слово "четвертой" заменить словом "шестой".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин