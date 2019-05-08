Федеральный закон от 1 мая 2019 г. N 75-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об инвестиционных фондах" и Федеральный закон "О Российском Фонде Прямых Инвестиций""

Принят Государственной Думой 16 апреля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 22 апреля 2019 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562; 2006, N 17, ст. 1780; 2007, N 50, ст. 6247; 2009, N 48, ст. 5731; 2010, N 17, ст. 1988; N 31, ст. 4193; 2011, N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7040; 2012, N 31, ст. 4334; 2013, N 26, ст. 3207; N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4084; N 51, ст. 6699; 2014, N 11, ст. 1098; 2015, N 27, ст. 4001; N 29, ст. 4357; 2016, N 1, ст. 47; N 23, ст. 3301; N 27, ст. 4225; 2017, N 31, ст. 4830; 2018, N 1, ст. 70, 90) следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 16 слова "а в случае нарушения требований, установленных статьей 141 настоящего Федерального закона, - в размере, предусмотренном указанной статьей" заменить словами "а в случае нарушения требований, установленных статьей 141 и пунктом 11 статьи 39 настоящего Федерального закона, - в размере, предусмотренном указанными статьями";

2) в подпункте 1 пункта 9 статьи 18:

а) дополнить новым абзацем десятым следующего содержания:

"с введением или изменением положений, направленных на раскрытие или предоставление информации о конфликте интересов управляющей компании, специализированного депозитария, положений о возможности совершения сделок, предусмотренных подпунктами 6 - 11 пункта 1 статьи 40 настоящего Федерального закона, в случаях, установленных пунктом 10 статьи 40 настоящего Федерального закона. Требования настоящего абзаца в части принятия общим собранием решений по вопросам утверждения изменений и дополнений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, связанных с введением или изменением положений о возможности совершения сделок, предусмотренных подпунктами 6 - 11 пункта 1 статьи 40 настоящего Федерального закона, не применяются к деятельности акционерного общества "Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций" при осуществлении им деятельности по доверительному управлению закрытым паевым инвестиционным фондом "Российский Фонд Прямых Инвестиций", а также иными фондами, указанными в части 41 статьи 5 Федерального закона от 2 июня 2016 года N 154-ФЗ "О Российском Фонде Прямых Инвестиций", в случае, если все инвестиционные паи соответствующего фонда принадлежат Российской Федерации, и (или) государственной корпорации, включенной в перечень, утверждаемый решением наблюдательного совета акционерного общества "Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций", и (или) их подконтрольным организациям, указанным в части 21 статьи 3 Федерального закона от 2 июня 2016 года N 154-ФЗ "О Российском Фонде Прямых Инвестиций";";

б) абзац десятый считать абзацем одиннадцатым;

3) в пункте 5 статьи 38 слова "при соблюдении требований нормативных актов Банка России по предупреждению конфликта интересов" исключить;

4) статью 39 дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11. Управляющая компания при осуществлении своей деятельности обязана выявлять конфликт интересов и управлять конфликтом интересов, в том числе путем предотвращения возникновения конфликта интересов и (или) раскрытия или предоставления информации о конфликте интересов.

При этом под конфликтом интересов управляющей компании, заключившей договор доверительного управления, понимается наличие у управляющей компании, и (или) иных лиц, если они действуют от имени управляющей компании или от своего имени, но за ее счет, и (или) ее работников интереса, отличного от интересов стороны по договору доверительного управления (клиента управляющей компании), при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы стороны по договору доверительного управления (клиента управляющей компании). Наличие интереса иных лиц, если они действуют от имени управляющей компании или от своего имени, но за ее счет, а также интереса работников управляющей компании определяется управляющей компанией в случае, если указанные лица в силу заключенных с управляющей компанией договоров или по иным основаниям, работники управляющей компании в силу своих должностных обязанностей или по иным основаниям участвуют в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы стороны по договору доверительного управления (клиента управляющей компании).

В случае, если конфликт интересов, информация о котором не была раскрыта или предоставлена заранее в договоре доверительного управления с управляющей компанией, если иной способ раскрытия или предоставления такой информации не установлен нормативным актом Банка России, привел к убыткам стороны по договору доверительного управления (клиента управляющей компании), управляющая компания обязана за свой счет возместить эти убытки в порядке, установленном гражданским законодательством, с учетом положения подпункта 132 пункта 2 статьи 55 настоящего Федерального закона.

Банк России устанавливает требования к выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов управляющей компании, в том числе путем предотвращения возникновения конфликта интересов и (или) раскрытия или предоставления информации о конфликте интересов.

Положения настоящего пункта не применяются к совершению сделок, предусмотренных подпунктами 6, 7, 8 (за исключением положений о приобретении ценных бумаг, выпущенных аудиторской организацией управляющей компании паевого инвестиционного фонда, либо долей в уставном капитале такой аудиторской организации), 9, 10 (в части осуществления сделок с владельцами инвестиционных паев), 11 пункта 1 статьи 40 настоящего Федерального закона, при осуществлении деятельности акционерным обществом "Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций" по доверительному управлению закрытым паевым инвестиционным фондом "Российский Фонд Прямых Инвестиций", а также иными фондами, указанными в части 41 статьи 5 Федерального закона от 2 июня 2016 года N 154-ФЗ "О Российском Фонде Прямых Инвестиций", в случае, если все инвестиционные паи соответствующего фонда принадлежат Российской Федерации, и (или) государственной корпорации, включенной в перечень, утверждаемый решением наблюдательного совета акционерного общества "Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций", и (или) их подконтрольным организациям, указанным в части 21 статьи 3 Федерального закона от 2 июня 2016 года N 154-ФЗ "О Российском Фонде Прямых Инвестиций".";

5) в статье 40:

а) подпункт 11 пункта 1 дополнить словами ", за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей";

б) в пункте 7 слова "установленные подпунктами 5 и 8 пункта 1 настоящей статьи" заменить словами "установленные подпунктом 5 пункта 1 настоящей статьи";

в) пункт 8 признать утратившим силу;

г) дополнить пунктом 10 следующего содержания:

"10. Ограничения на совершение сделок, установленные подпунктами 6 - 11 пункта 1 настоящей статьи, не применяются к сделкам, совершаемым управляющей компанией, действующей в качестве доверительного управляющего активами акционерного инвестиционного фонда или паевого инвестиционного фонда, акции (инвестиционные паи) которых ограничены в обороте, если уставом или правилами доверительного управления такого инвестиционного фонда предусмотрена возможность совершения данных сделок.";

6) статью 43 дополнить пунктом 6 следующего содержания:

"6. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соблюдением управляющей компанией требований, предусмотренных пунктом 11 статьи 39 настоящего Федерального закона, только в случае, если это прямо предусмотрено правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Специализированный депозитарий не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по осуществлению контроля за соблюдением управляющей компанией требований, предусмотренных пунктом 11 статьи 39 настоящего Федерального закона, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения этих обязанностей вследствие непредоставления управляющей компанией специализированному депозитарию информации, необходимой для осуществления такого контроля.";

7) в статье 44:

а) в пункте 10 слова ", а также осуществлять деятельность, предусмотренную пунктом 9 настоящей статьи, при условии соблюдения требований нормативных актов Банка России по предупреждению конфликта интересов" исключить;

б) дополнить пунктом 101 следующего содержания:

"101. Специализированный депозитарий при осуществлении своей деятельности обязан выявлять конфликт интересов и управлять конфликтом интересов, в том числе путем предотвращения возникновения конфликта интересов и (или) раскрытия или предоставления информации о конфликте интересов.

При этом под конфликтом интересов специализированного депозитария понимается наличие у специализированного депозитария, и (или) иных лиц, если они действуют от имени специализированного депозитария или от своего имени, но за его счет, и (или) его работников интереса, отличного от интересов стороны по договору об оказании услуг специализированного депозитария (клиента специализированного депозитария) и (или) от интересов лица, являющегося стороной по договору с клиентом специализированного депозитария в рамках деятельности, в отношении которой специализированный депозитарий оказывает услуги, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг специализированного депозитария интересы стороны по договору об оказании услуг специализированного депозитария (клиента специализированного депозитария) и (или) лица, являющегося стороной по договору с клиентом специализированного депозитария в рамках деятельности, в отношении которой специализированный депозитарий оказывает услуги. Наличие интереса иных лиц, если они действуют от имени специализированного депозитария или от своего имени, но за его счет, а также работников специализированного депозитария определяется специализированным депозитарием в случае, если указанные лица в силу заключенных со специализированным депозитарием договоров или по иным основаниям, работники специализированного депозитария в силу своих должностных обязанностей или по иным основаниям участвуют в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг специализированного депозитария интересы стороны по договору об оказании услуг специализированного депозитария (клиента специализированного депозитария) и (или) лица, являющегося стороной по договору с клиентом специализированного депозитария в рамках деятельности, в отношении которой специализированный депозитарий оказывает услуги.

В случае, если конфликт интересов, информация о котором не была раскрыта или предоставлена заранее в договоре об оказании услуг специализированного депозитария или в договоре с лицом, являющимся стороной по договору с клиентом специализированного депозитария в рамках деятельности, в отношении которой специализированный депозитарий оказывает услуги, если иной способ раскрытия или предоставления такой информации не установлен нормативным актом Банка России, привел к убыткам стороны по договору об оказании услуг специализированного депозитария (клиента специализированного депозитария) и (или) лица, являющегося стороной по договору с клиентом специализированного депозитария в рамках деятельности, в отношении которой специализированный депозитарий оказывает услуги, специализированный депозитарий обязан возместить за свой счет эти убытки в порядке, установленном гражданским законодательством, с учетом положения подпункта 132 пункта 2 статьи 55 настоящего Федерального закона.

Банк России устанавливает требования к выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов специализированного депозитария, в том числе путем предотвращения возникновения конфликта интересов и (или) раскрытия или предоставления информации о конфликте интересов.";

8) в пункте 2 статьи 55:

а) подпункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) устанавливает требования к выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов управляющей компании и специализированного депозитария, в том числе путем предотвращения возникновения конфликта интересов и (или) раскрытия или предоставления информации о конфликте интересов;";

б) дополнить подпунктом 132 следующего содержания:

"132) выносит обязательные для исполнения предписания управляющим компаниям, специализированным депозитариям о возмещении убытков в случаях, предусмотренных пунктом 11 статьи 39 и пунктом 101 статьи 44 настоящего Федерального закона;";

9) пункт 2 статьи 611 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:

"10) нарушения управляющей компанией, специализированным депозитарием требований к выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов, предусмотренных настоящим Федеральным законом и принятыми в соответствии с настоящим Федеральным законом нормативными актами Банка России.";

10) пункт 1 статьи 612 дополнить подпунктом 21 следующего содержания:

"21) неоднократное нарушение в течение одного года управляющей компанией или специализированным депозитарием требований к выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов, предусмотренных настоящим Федеральным законом и принятыми в соответствии с настоящим Федеральным законом нормативными актами Банка России.".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 2 июня 2016 года N 154-ФЗ "О Российском Фонде Прямых Инвестиций" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 23, ст. 3278) следующие изменения:

1) в статье 3:

а) часть 2 после слов "Федеральный закон от 9 июля 1999 года N 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации"," дополнить словами "Федеральный закон от 27 июля 2010 года N 208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности",";

б) дополнить частью 21 следующего содержания:

"21. Деятельность Общества по доверительному управлению Фондом и (или) иными фондами, указанными в части 41 статьи 5 настоящего Федерального закона, осуществляется с учетом особенностей, установленных частью 22 настоящей статьи, в случае, если все инвестиционные паи соответствующего фонда принадлежат одному или нескольким из следующих лиц:

1) Российской Федерации и (или) государственной корпорации, включенной в перечень, утверждаемый решением наблюдательного совета Общества (далее - уполномоченные государственные корпорации);

2) организациям, находящимся под контролем Российской Федерации и (или) уполномоченной государственной корпорации (далее - подконтрольные организации).";

в) дополнить частью 22 следующего содержания:

"22. В целях настоящей статьи под контролем понимается прямое или косвенное (через подконтрольных лиц, в которых контролирующему лицу прямо либо косвенно принадлежит сто процентов уставного капитала) владение акциями или долями, составляющими сто процентов уставного капитала соответствующего лица. Подконтрольным лицом является юридическое лицо, находящееся под прямым либо косвенным контролем контролирующего лица. При этом положения подпунктов 6, 7, 8 (за исключением положений о приобретении ценных бумаг, выпущенных аудиторской организацией управляющей компании паевого инвестиционного фонда, либо долей в уставном капитале такой аудиторской организации), 9, 10 (в части осуществления сделок с владельцами инвестиционных паев), 11 пункта 1 статьи 40 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" в отношении деятельности Общества по доверительному управлению фондами, указанными в части 21 настоящей статьи, не применяются, если это предусмотрено правилами доверительного управления соответствующим фондом. При этом на Общество при осуществлении сделок, указанных в подпунктах 6, 7, 8 (за исключением сделок по приобретению ценных бумаг, выпущенных аудиторской организацией управляющей компании паевого инвестиционного фонда, либо долей в уставном капитале такой аудиторской организации), 9, 10 (в части осуществления сделок с владельцами инвестиционных паев), 11 пункта 1 статьи 40 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" в рамках деятельности по доверительному управлению Фондом и (или) иными фондами, указанными в части 21 настоящей статьи, не распространяются обязательства по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов, предусмотренные Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и (или) нормативными актами Банка России.";

г) дополнить частью 23 следующего содержания:

"23. Российская Федерация, уполномоченные государственные корпорации и их подконтрольные организации признаются квалифицированными инвесторами в отношении инвестиционных паев Фонда и (или) иных фондов, указанных в части 41 статьи 5 настоящего Федерального закона.";

д) часть 4 изложить в следующей редакции:

"4. Изменения и дополнения в правила доверительного управления Фондом по вопросам, указанным в подпункте 1 пункта 9 статьи 18 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" и отнесенным к компетенции общего собрания владельцев инвестиционных паев Фонда, могут быть внесены только по взаимному согласию Общества и владельцев инвестиционных паев Фонда. Передача прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании и досрочное прекращение договора доверительного управления Фондом допускаются только по взаимному согласию Общества и владельцев инвестиционных паев Фонда (за исключением случаев, если такая передача или такое досрочное прекращение осуществляется при наступлении оснований, предусмотренных подпунктом 3 статьи 30 Федерального закона "Об инвестиционных фондах"). При этом не подлежат применению положения подпунктов 2 и 3 пункта 9 статьи 18 Федерального закона "Об инвестиционных фондах".";

2) часть 3 статьи 4 изложить в следующей редакции:

"3. Доходы от доверительного управления имуществом, составляющим Фонд, включаются в состав имущества Фонда и используются в соответствии с правилами доверительного управления Фондом, в которых определяются порядок и сроки выплаты дохода от доверительного управления имуществом, составляющим Фонд.";

3) в статье 5:

а) дополнить частью 41 следующего содержания:

"41. Если фонды, указанные в части 4 настоящей статьи, созданы в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", к ним применяются положения настоящего Федерального закона о порядке осуществления доверительного управления Фондом и статусе Фонда при условии, что такие фонды созданы на основании решения наблюдательного совета Общества.";

б) в абзаце первом части 5 слова "при соблюдении требований нормативных актов Банка России по предупреждению конфликта интересов" исключить;

4) в статье 6:

а) в части 2 слова "Международными стандартами финансовой отчетности" заменить словами "составляет консолидированную финансовую отчетность";

б) дополнить частью 21 следующего содержания:

"21. Консолидированная финансовая отчетность Общества составляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности", представляется по требованию Банка России в порядке, установленном Банком России, а также по требованию органов государственной власти в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, и не подлежит раскрытию.";

в) в части 3 цифры "15" заменить цифрами "30";

5) часть 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:

"1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества и годовая консолидированная финансовая отчетность Общества подлежат обязательному аудиту.";

6) в части 2 статьи 8 второе предложение изложить в следующей редакции: "Члены ревизионной комиссии назначаются на срок, установленный наблюдательным советом Общества, но не более пяти лет.";

7) в части 1 статьи 12 слова "аудитора Общества" заменить словами "аудиторской организации Общества";

8) в части 1 статьи 13:

а) пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6) утверждает годовые отчеты и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность;";

б) пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7) назначает проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности, за исключением обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности, утверждает аудиторскую организацию (аудиторские организации) и устанавливает размер оплаты ее услуг;";

9) часть 2 статьи 14 изложить в следующей редакции:

"2. Наблюдательный совет Общества принимает решение об избрании или о прекращении полномочий членов правления Общества по представлению генерального директора Общества.";

10) в статье 17:

а) в пункте 4 слова "правления Общества," исключить;

б) дополнить пунктом 41 следующего содержания:

"41) представляет наблюдательному совету Общества кандидатов для избрания в состав правления Общества или предложения о прекращении полномочий членов правления Общества;".

Статья 3

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением статьи 1 настоящего Федерального закона.

2. Статья 1 настоящего Федерального закона вступает в силу по истечении одного года после дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации

В. Путин