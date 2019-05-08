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8 мая 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 98(7856)

Федеральный закон от 1 мая 2019 г. N 81-ФЗ "О внесении изменения в статью 7 Федерального закона "О Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" в части полномочий по проведению проверки проектной документации объектов использования атомной энергии, строительство которых осуществляется за пределами территории Российской Федерации, а также результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации"

Дата подписания 1 мая 2019 г.
Опубликован 8 мая 2019 г.

Документ является поправкой к

О Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"

Принят Государственной Думой 18 апреля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 22 апреля 2019 года

Внести в статью 7 Федерального закона от 1 декабря 2007 года N 317-ФЗ "О Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 49, ст. 6078; 2010, N 48, ст. 6246; 2011, N 29, ст. 4281; N 30, ст.4591; N 49, ст. 7025; 2013, N 27, ст. 3477, 3480; 2015, N 1, ст. 52; 2016, N 14, ст. 1904; 2018, N 1, ст. 74) изменение, дополнив ее пунктом 37 следующего содержания:

"37) проводит в порядке, установленном Корпорацией, по заявлению застройщика или уполномоченного им лица проверку проектной документации объектов использования атомной энергии, строительство которых осуществляется за пределами территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации и финансируется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, юридических лиц, доля Российской Федерации в уставных (складочных) капиталах которых составляет более пятидесяти процентов, на предмет оценки соответствия требованиям законодательства иностранного государства, на территории которого осуществляется строительство такого объекта использования атомной энергии, требованиям действующих на территории Российской Федерации технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности (в части, не противоречащей требованиям законодательства иностранного государства, на территории которого осуществляется строительство такого объекта использования атомной энергии), а также результатам инженерных изысканий, выполненных для подготовки указанной проектной документации, и проверку результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки указанной проектной документации, на предмет оценки соответствия требованиям законодательства иностранного государства, на территории которого осуществляется строительство такого объекта использования атомной энергии, требованиям действующих на территории Российской Федерации технических регламентов (в части, не противоречащей требованиям законодательства иностранного государства, на территории которого осуществляется строительство такого объекта использования атомной энергии) и выдает по результатам этих проверок заключение о соответствии или несоответствии указанной проектной документации и результатов инженерных изысканий указанным требованиям.".

Президент Российской Федерации В. Путин