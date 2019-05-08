Федеральный закон от 1 мая 2019 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 18 апреля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 22 апреля 2019 года

Статья 1

Часть вторую статьи 91 Федерального закона от 14 июня 1994 года N 5-ФЗ "О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 8, ст. 801; 2011, N 43, ст. 5977; 2012, N 53, ст. 7579; 2017, N 27, ст. 3945) после слов "(за исключением договоров межведомственного характера)," дополнить словами "резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, предусматривающие введение, изменение, приостановление или отмену принудительных мер,".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 19 июля 1998 года N 114-ФЗ "О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 30, ст. 3610; 2007, N 49, ст. 6032; 2014, N 14, ст. 1559; 2016, N 7, ст. 904; 2018, N 24, ст. 3400) следующие изменения:

1) пункт 3 статьи 6 изложить в следующей редакции:

"3. Решениями Президента Российской Федерации запрещается или ограничивается вывоз продукции военного назначения в отдельные государства в целях защиты национальных интересов Российской Федерации.

Запрет или ограничение вывоза продукции военного назначения в целях обеспечения выполнения резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, предусматривающих введение, изменение, приостановление или отмену принудительных мер, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 30 декабря 2006 года N 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах".";

2) абзац пятый части первой статьи 9 после слова "устанавливает" дополнить словами "запреты и (или)".

Статья 3

Внести в Федеральный закон от 8 декабря 2003 года N 164-ФЗ "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 50, ст. 4850; 2010, N 50, ст. 6594; 2011, N 50, ст. 7351; 2013, N 48, ст. 6166) следующие изменения:

1) в пункте 3 части 1 статьи 13 слова "в целях участия Российской Федерации в международных санкциях" заменить словами "в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации";

2) статью 37 изложить в следующей редакции:

"Статья 37. Запреты и ограничения внешней торговли товарами, услугами и интеллектуальной собственностью в целях выполнения резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, предусматривающих введение, изменение, приостановление или отмену принудительных мер

Внешняя торговля товарами, услугами и интеллектуальной собственностью запрещается или ограничивается мерами, принятие которых необходимо для выполнения Российской Федерацией резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, предусматривающих введение, изменение, приостановление или отмену принудительных мер, в том числе мерами, отступающими от положений части 1 статьи 21, статей 22, 29 - 31 и 34 настоящего Федерального закона.".

Статья 4

Внести в Федеральный закон от 30 декабря 2006 года N 281-ФЗ "О специальных экономических мерах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 44) следующие изменения:

1) наименование дополнить словами "и принудительных мерах";

2) в статье 1:

а) наименование дополнить словами "и принудительных мер";

б) часть 1 после слов "специальных экономических мер" дополнить словами "и принудительных мер", после слов "международные договоры Российской Федерации," дополнить словами "резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций,";

в) в части 2 слова ", а также в соответствии с резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций" исключить;

г) дополнить частью 3 следующего содержания:

"3. Принудительные меры применяются для выполнения резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.";

3) в статье 2:

а) наименование дополнить словами "и принудительных мер";

б) дополнить частью 3 следующего содержания:

"3. Цели и принципы применения принудительных мер определяются в соответствии с целями и принципами деятельности Организации Объединенных Наций, предусмотренными ее Уставом.";

4) в статье 3:

а) наименование дополнить словами "и принудительные меры";

б) дополнить частью 6 следующего содержания:

"6. Под принудительными мерами понимаются коллективные меры, которые направлены на предотвращение и устранение угрозы миру и подавление актов агрессии или других нарушений мира и введение, изменение, приостановление или отмена которых предусмотрены резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.";

5) дополнить статьей 41 следующего содержания:

"Статья 41. Применение принудительных мер

1. Принудительные меры, их введение, изменение, приостановление или отмена имеют обязательный характер для органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также для находящихся под юрисдикцией Российской Федерации организаций и физических лиц.

2. Применение принудительных мер по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества, предусмотренных резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, связанными с противодействием терроризму и распространению оружия массового уничтожения, и реализация федеральными органами исполнительной власти своих полномочий и иными заинтересованными органами и организациями своих прав и обязанностей, связанных с применением мер по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества, предусмотренных указанными резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и иными федеральными законами.

3. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере международных отношений Российской Федерации (далее - уполномоченный федеральный орган исполнительной власти), заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и иные федеральные государственные органы во взаимодействии с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти при необходимости и в соответствии со своей компетенцией принимают нормативные правовые акты в целях выполнения соответствующих резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

4. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти осуществляет общую координацию применения заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и иными органами и организациями принудительных мер. Заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и иные органы и организации не реже одного раза в шесть месяцев в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, информируют уполномоченный федеральный орган исполнительной власти о ходе применения принудительных мер и выявленных такими органами и организациями нарушениях требований резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.";

6) дополнить статьей 51 следующего содержания:

"Статья 51. Срок применения принудительных мер

1. Принудительные меры применяются в течение срока, установленного резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

2. Принудительные меры, в отношении которых в резолюциях Совета Безопасности Организации Объединенных Наций не указан срок их применения, действуют до отмены этих принудительных мер соответствующими резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.";

7) дополнить статьей 61 следующего содержания:

"Статья 61. Опубликование резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, предусматривающих введение, изменение, приостановление или отмену принудительных мер

1. Резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, предусматривающие введение, изменение, приостановление или отмену принудительных мер, подлежат официальному опубликованию, которым считается первая публикация их полных текстов в "Российской газете" или первое размещение (опубликование) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

2. Предоставление текстов резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций для официального опубликования осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в течение двух рабочих дней со дня, следующего за днем их размещения на русском языке на официальном интернет-портале Организации Объединенных Наций (www.un.org). Размещение (опубликование) текстов резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) осуществляется федеральным органом исполнительной власти в области государственной охраны незамедлительно после их предоставления уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

3. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в течение двух рабочих дней со дня, следующего за днем принятия резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, предусматривающих введение, изменение, приостановление или отмену принудительных мер, в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, доводит до сведения заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и иных органов и организаций дополнительную информацию, необходимую для выполнения указанных резолюций, включая решения вспомогательных органов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций о включении физических и юридических лиц, а также организаций в санкционный перечень Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и об исключении их из этого перечня.".

Статья 5

Внести в Федеральный закон от 3 августа 2018 года N 289-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5082) следующие изменения:

1) в части 3 статьи 21 слова "меры, установленные Федеральным законом от 30 декабря 2006 года N 281-ФЗ "О специальных экономических мерах" заменить словами "меры и (или) принудительные меры, предусмотренные Федеральным законом от 30 декабря 2006 года N 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах";

2) в части 32 статьи 102 слова "мер, установленных Федеральным законом от 30 декабря 2006 года N 281-ФЗ "О специальных экономических мерах" заменить словами "мер и (или) принудительных мер, предусмотренных Федеральным законом от 30 декабря 2006 года N 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах".

Статья 6

1. Меры, предусмотренные актами Президента Российской Федерации, изданными в связи с принятием до дня вступления в силу настоящего Федерального закона резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, и относящиеся в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2006 года N 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах" (в редакции настоящего Федерального закона) к принудительным мерам, изменяются, приостанавливаются или отменяются в соответствии с резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, принятыми после дня вступления в силу настоящего Федерального закона, и в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 30 декабря 2006 года N 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах" (в редакции настоящего Федерального закона) для применения принудительных мер.

2. В случае принятия после дня вступления в силу настоящего Федерального закона резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, предусматривающих изменение, приостановление или отмену ранее введенных принудительных мер, акты Президента Российской Федерации, изданные в связи с принятием до дня вступления в силу настоящего Федерального закона резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, подлежат корректировке на основании предложений федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере международных отношений Российской Федерации.

Статья 7

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением статьи 5 настоящего Федерального закона.

2. Статья 5 настоящего Федерального закона вступает в силу по истечении тридцати дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации В. Путин