Федеральный закон от 1 мая 2019 г. N 85-ФЗ "О внесении изменений в статью 19 Федерального закона "О свободе совести и о религиозных объединениях" и статью 87 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации""

Принят Государственной Думой 16 апреля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 22 апреля 2019 года

Статья 1

Внести в пункт 3 статьи 19 Федерального закона от 26 сентября 1997 года N 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 39, ст. 4465; 2006, N 29, ст. 3122; 2008, N 9, ст. 813; 2013, N 27, ст. 3477) следующие изменения:

1) в абзаце первом слова "и вправе" заменить словами "а также с согласия соответствующей централизованной религиозной организации либо уполномоченного централизованной религиозной организацией руководящего или координирующего органа вправе", дополнить словами ", дополнительные профессиональные программы и программы профессионального обучения";

2) абзац третий изложить в следующей редакции:

"Духовные образовательные организации, реализующие образовательные программы в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и (или) дополнительные профессиональные программы и программы профессионального обучения, выдают лицам, прошедшим государственную итоговую аттестацию или итоговую аттестацию, документы об образовании и (или) о квалификации в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".".

Статья 2

В части 9 статьи 87 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598) слова "и вправе" заменить словами "а также с согласия соответствующей централизованной религиозной организации либо уполномоченного централизованной религиозной организацией руководящего или координирующего органа вправе", дополнить словами ", дополнительные профессиональные программы и программы профессионального обучения".

Президент Российской Федерации В. Путин